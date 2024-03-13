«Боруссия Д» и ПСВ в среду, 13 марта, проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра начнется в 23:00 по московскому времени. Отметим, первый матч команд закончился ничейным исходом – 1:1.

«Боруссия Д»

В последних пяти матчах команда выиграла два матча, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение. Дортмундцы забили 21 гол и пропустили 7 мячей. Команда в среднем забивает по 2.1 гола за игру и пропускает по 0.7 мяча за матч.

ПСВ

Нидерландцы не проигрывают на протяжении восьми матчей кряду. Команда в последних пяти матчах выиграла три матча и дважды сыграла вничью. ПСВ наколотил 22 гола и пропустил 8 мячей. В среднем эйндховенцы забивают 2.20 гола за матч, а пропускают по 0.8 гола за игру.

Прогноз на матч «Боруссия Д» – ПСВ

История противостояния команд насчитывает 4 матча, в которых 2 раза побеждали дортмундцы, а еще 2 встречи закончились ничьей.

«Боруссия Д» выглядит фаворитом, наверняка немцы выиграют этот матч, возможно и в добавленное время, либо в серии пенальти. Впрочем, мы поставим на ТБ 2.5 (2.44) и ОЗ – да (1.47).