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    • «Барселона» – «Наполи»: прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов, 12 марта

    «Барселона» – «Наполи»: прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов, 12 марта

    12 марта в Барселоне состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Одноименный клуб будет принимать «Наполи». Начало запланировано на 23:00 по Москве. Первый поединок не выявил победителя (1:1).

    «Барселона»

    «Барселона» готовилась к игре с «Наполи» с большим трудом одолев «Мальорку». Три очка команде Хави Эрнандеса принес точный удар юного вингера Ламина Ямаля.

    «Наполи»

    Перед поездкой в Каталонию «Наполи» расписал мировую с «Торино» в матче Серии А (1:1). В целом нужно заметить, что команда из Неаполя не проигрывает в шести кряду поединках чемпионата Италии.

    Личные встречи

    Три крайних очных матча команд завершились такими исходами:

    • 21.02.2024 «Наполи» – «Барселона» 1:1
    • 24.02.2022 «Наполи» – «Барселона» 2:4
    • 17.02.2022 «Барселона» – «Наполи» 1:1

    Прогноз на матч «Барселона» – «Наполи»

    На кону выход в четвертьфинал ЛЧ, посему мы считаем, что соперники будут осторожничать и не станут лезть на рожон. Рекомендованная ставка: тотал меньше 3 голов (1,65).

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    Источник: «Бомбардир»

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