12 марта в Барселоне состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Одноименный клуб будет принимать «Наполи». Начало запланировано на 23:00 по Москве. Первый поединок не выявил победителя (1:1).

«Барселона»

«Барселона» готовилась к игре с «Наполи» с большим трудом одолев «Мальорку». Три очка команде Хави Эрнандеса принес точный удар юного вингера Ламина Ямаля.

«Наполи»

Перед поездкой в Каталонию «Наполи» расписал мировую с «Торино» в матче Серии А (1:1). В целом нужно заметить, что команда из Неаполя не проигрывает в шести кряду поединках чемпионата Италии.

Личные встречи

Три крайних очных матча команд завершились такими исходами:

21.02.2024 «Наполи» – «Барселона» 1:1

24.02.2022 «Наполи» – «Барселона» 2:4

17.02.2022 «Барселона» – «Наполи» 1:1

Прогноз на матч «Барселона» – «Наполи»

На кону выход в четвертьфинал ЛЧ, посему мы считаем, что соперники будут осторожничать и не станут лезть на рожон. Рекомендованная ставка: тотал меньше 3 голов (1,65).