Главный тренер «Наполи» заявил, что команду лишили явного пенальти в игре с «Барселоной»

Главный тренер «Наполи» Франческо Кальцона после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:3) сказал, что его команда слишком многое позволяла противнику.

«Мы слишком многое позволяли «Барселоне». Это наша вина, потому что мы много теряли мяч. Мы играли широко, мало работали в обороне, чтобы пресекать моменты у своих ворот. С такими соперниками нельзя себе такого позволять.

В целом игра была со взлетами и падениями, потому что были моменты, когда мы действовали хорошо. Когда проигрываешь в таких матчах, становится ясно, что что-то не сработало. Но я сожалею о том, что мы знали, что не должны позволять сопернику создавать много моментов, но все равно это сделали. Допускали много ошибок, теряли мяч в простых ситуациях и проиграли матч.

Я пересмотрел этот эпизод с падением Осимхена в штрафной, и мне показалось, что это был явный пенальти. Затем я услышал, что эксперты говорят то же самое. Я не понимаю, почему на таком уровне ВАР не берет достаточно времени для принятия решения. Жаль, потому что это могло изменить судьбу этого матча», – сказал Кальцона.