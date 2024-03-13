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    • Хави заявил, что уйдет из «Барселоны» даже в случае победы в Лиге чемпионов

    Хави заявил, что уйдет из «Барселоны» даже в случае победы в Лиге чемпионов

    Главный тренер «Барселоны» Хави после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (3:1) подтвердил намерение уйти из клуба летом.

    «У меня по-прежнему спрашивают, останусь ли я, если мы выиграем Лигу чемпионов. Нет, не останусь.

    Мое будущее не изменится, мой ответ останется прежним: «Я уйду по окончании сезона». Буду наслаждаться Лигой чемпионов в следующем сезоне, но как болельщик», – сказал Хави.

    • Первый матч с «Наполи» закончился ничьей 1:1.
    • В чемпионате Испании «Барселона» занимает третье место с 61 очком после 28 матчей и отставание 8 очков от лидирующего «Реала».

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    Источник: Get Football

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