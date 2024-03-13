Хави заявил, что уйдет из «Барселоны» даже в случае победы в Лиге чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Хави после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (3:1) подтвердил намерение уйти из клуба летом.

«У меня по-прежнему спрашивают, останусь ли я, если мы выиграем Лигу чемпионов. Нет, не останусь.

Мое будущее не изменится, мой ответ останется прежним: «Я уйду по окончании сезона». Буду наслаждаться Лигой чемпионов в следующем сезоне, но как болельщик», – сказал Хави.