В «Спартаке» оценили состояние газона на «Лукойл Арене»

Пресс‑атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов сказал, что следующий матч команда проведет на своем стадионе – «Лукойл Арене».

– В каком сейчас состоянии поле на «Лукойл Арене»?

– Поле в удовлетворительном состоянии, к счастью, агрономы сработали оперативно. Случилось аварийное отключение системы подогрева, не получилось сыграть с «Факелом» на нашей арене, но вопреки всем негативным прогнозам следующий матч мы будем играть дома.

– То есть газон восстановили?

– Да, люди работают над этим.