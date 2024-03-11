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    В «Спартаке» оценили состояние газона на «Лукойл Арене»

    Пресс‑атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов сказал, что следующий матч команда проведет на своем стадионе – «Лукойл Арене».

    – В каком сейчас состоянии поле на «Лукойл Арене»?

    – Поле в удовлетворительном состоянии, к счастью, агрономы сработали оперативно. Случилось аварийное отключение системы подогрева, не получилось сыграть с «Факелом» на нашей арене, но вопреки всем негативным прогнозам следующий матч мы будем играть дома.

    – То есть газон восстановили?

    – Да, люди работают над этим.

    • 14 марта красно-белые примут «Оренбург» в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России.
    • Из-за неудовлетворительного состояния газона «Лукойл Арены» матч «Спартак»«Факел» (0:2) в 20-м туре РПЛ прошел на БСА «Лужники».

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (5)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1710138864
    Нет хозяина в свинарне. Фердун строил эту Закрывашку только ради земель вокруг. Осталась она никому не нужной развалюхой. Гыгыгы
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    СпорЦмен
    1710139052
    Состояние газона - свинарник.
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    ...уефан
    1710139510
    ... агрономы плюнули, комбайнеры дунули)...
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    WE ARE FOR PETER
    1710140825
    Удовлетворительное поле не есть хорошее! Так выходит! Оренбург тоже поставит спам в позу зю!))
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    nik55
    1710143038
    опять голубые клоуны собрались
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