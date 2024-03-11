В «Спартаке» оценили состояние газона на «Лукойл Арене»

Пресс‑атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов сказал, что следующий матч команда проведет на своем стадионе – «Лукойл Арене».
– В каком сейчас состоянии поле на «Лукойл Арене»?
– Поле в удовлетворительном состоянии, к счастью, агрономы сработали оперативно. Случилось аварийное отключение системы подогрева, не получилось сыграть с «Факелом» на нашей арене, но вопреки всем негативным прогнозам следующий матч мы будем играть дома.
– То есть газон восстановили?
– Да, люди работают над этим.
- 14 марта красно-белые примут «Оренбург» в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России.
- Из-за неудовлетворительного состояния газона «Лукойл Арены» матч «Спартак» – «Факел» (0:2) в 20-м туре РПЛ прошел на БСА «Лужники».