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    • Доку попал шипами в грудь Мак Аллистеру в матче «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»

    Доку попал шипами в грудь Мак Аллистеру в матче «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»

    На 90+9-й минуте матча 28-го тура АПЛ «Ливерпуль»«Манчестер Сити» (1:1) вингер гостей Жереми Доку, собираясь выбить мяч из штрафной, ударил шипами бутсы в грудь хавбеку хозяев Алексису Мак Аллистеру.

    Игрок мерсисайдцев упал на газон. Главный судья Майкл Оливер, проконсультировавшись с видеоассистентом, решил не назначать пенальти.

    • «Ливерпуль» занимает второе место в АПЛ с 64 очками. У лидирующего «Арсенала» столько же очков.
    • «Манчестер Сити» уступает им 1 одно очко и находится на третьем месте.

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    Источник: «Бомбардир»

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