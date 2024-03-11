Доку попал шипами в грудь Мак Аллистеру в матче «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»

На 90+9-й минуте матча 28-го тура АПЛ «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» (1:1) вингер гостей Жереми Доку, собираясь выбить мяч из штрафной, ударил шипами бутсы в грудь хавбеку хозяев Алексису Мак Аллистеру.

Игрок мерсисайдцев упал на газон. Главный судья Майкл Оливер, проконсультировавшись с видеоассистентом, решил не назначать пенальти.