Доку попал шипами в грудь Мак Аллистеру в матче «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»

На 90+9-й минуте матча 28-го тура АПЛ «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» (1:1) вингер гостей Жереми Доку, собираясь выбить мяч из штрафной, ударил шипами бутсы в грудь хавбеку хозяев Алексису Мак Аллистеру.
Игрок мерсисайдцев упал на газон. Главный судья Майкл Оливер, проконсультировавшись с видеоассистентом, решил не назначать пенальти.
- «Ливерпуль» занимает второе место в АПЛ с 64 очками. У лидирующего «Арсенала» столько же очков.
- «Манчестер Сити» уступает им 1 одно очко и находится на третьем месте.