РПЛ. «Локомотив» не смог победить «Сочи» (2:2), в матче два удаления

Закончился матч 20-го тура между «Локомотивом» и «Сочи». Клубы сыграли вничью – 2:2.
Обе команды заканчивали игру вдесятером.
На 91-й минуте главный арбитр матча Сергей Чебан не засчитал гол Сергея Пиняева из-за игры рукой.
«Локо» набрал 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «Сочи» идет последним с 13 очками.
Россия. РПЛ. 20-й тур
Локомотив (Москва) – Сочи – 2:2 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Жемалетдинов, 2; 1:1 – Юсупов, 4; 2:1 – Глушенков, 42; 2:2 – Алвес, 51.
Удаления: Карпукас, 53 – Кордова, 75.