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    • РПЛ. «Локомотив» не смог победить «Сочи» (2:2), в матче два удаления

    РПЛ. «Локомотив» не смог победить «Сочи» (2:2), в матче два удаления

    Закончился матч 20-го тура между «Локомотивом» и «Сочи». Клубы сыграли вничью – 2:2.

    Обе команды заканчивали игру вдесятером.

    На 91-й минуте главный арбитр матча Сергей Чебан не засчитал гол Сергея Пиняева из-за игры рукой.

    «Локо» набрал 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «Сочи» идет последним с 13 очками.

    Россия. РПЛ. 20-й тур

    Локомотив (Москва) – Сочи – 2:2 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Жемалетдинов, 2; 1:1 – Юсупов, 4; 2:1 – Глушенков, 42; 2:2 – Алвес, 51.

    Удаления: Карпукас, 53 – Кордова, 75.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:32
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    Комментарии (18)
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    DVOK68
    1710084923
    Вот она какая...упущенная победа.Возили сочинцев как подростков.Всё было,старание,мастерство,только фарта не было.Сочи совсем сырая команда,с новым тренером и несыгранными игроками,паровозы упустили победу.
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    Красногорск_Фан
    1710085145
    Позор Галактионову и этому разобранному Локомотиву! -5 очков за 2 игры. Сочи молодцы. хорошо оберегали свое очко.
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    фанат джигурды
    1710085182
    Знал, что не победят, потому что нет нормальных исполнителей. После уравнения составов этим кривоногим моменты приносили, как на блюдечке, но зачем забивать!!! А дубасить во вратаря- так уже даже на заводских турнирах перестали играть. Заболотный в конце дважды не спас, в него просто попали.
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    Алексей З
    1710085328
    Спасибо командам за игру , выдали зрелище !!! Увидели ноу-хау в российском судействе. За отмашку КК, это нонсенс. Нах главного, ВАР с понталыги сбивает, а тот ведётся. Ну ладно хоть руку увидел.
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    fakeid
    1710085400
    последний гол доставил) мяч издалека летит в девятку, на штанге стоит баринов, как баран. страховал вратаря, должен был подпрыгнуть и вынести. нет, бл*, стоит и смотрит, как над его головой пролетает мяч))
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    ySS
    1710085478
    Постарались подарить курортникам очко
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    Ловкий Бубен
    1710085639
    второй гол Локо - просто красавец, пушкой в девятку , я ещё подумал это точно РПЛ ?
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    Дух помойки
    1710085694
    Локомотив вырвал очко у Ротенберга
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    Дубина
    1710086744
    Позор газпрому за такое судейство! Стыдно за блохастый аля-помойный бзянить(((((
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    Паровозов
    1710087465
    Спасибо Галактику, что хватило ума не поставить мёртвого Дзюбу в старт, с бревном в атаке голов бы Локо сегодня не увидели.
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