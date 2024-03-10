Бальбуэна выделил одну общую вещь между Россией и Парагваем

Защитник «Динамо» и сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна высказался о предстоящем товарищеском матче с Россией.

«Сложно сравнить сборные России и Парагвая. Обе команды достаточно сильны, и каждая приложит усилия для победы в этом матче.

Между странами большая разница. Это размер – Россия намного больше. Также погода. То, что нас объединяет, – очень красивые девушки и в России, и в Парагвае», – сказал Фабиан.