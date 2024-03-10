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    • Бальбуэна выделил одну общую вещь между Россией и Парагваем

    Бальбуэна выделил одну общую вещь между Россией и Парагваем

    Защитник «Динамо» и сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна высказался о предстоящем товарищеском матче с Россией.

    «Сложно сравнить сборные России и Парагвая. Обе команды достаточно сильны, и каждая приложит усилия для победы в этом матче.

    Между странами большая разница. Это размер – Россия намного больше. Также погода. То, что нас объединяет, – очень красивые девушки и в России, и в Парагвае», – сказал Фабиан.

    • Россия примет Парагвай 25 марта на «ВТБ Арене».
    • 21 марта россияне встретятся с Сербией.
    • Бальбуэна впервые оказался в России в 2021 году.

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    Источник: «Чемпионат»

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