Бальбуэна выделил одну общую вещь между Россией и Парагваем

Защитник «Динамо» и сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна высказался о предстоящем товарищеском матче с Россией.
«Сложно сравнить сборные России и Парагвая. Обе команды достаточно сильны, и каждая приложит усилия для победы в этом матче.
Между странами большая разница. Это размер – Россия намного больше. Также погода. То, что нас объединяет, – очень красивые девушки и в России, и в Парагвае», – сказал Фабиан.
- Россия примет Парагвай 25 марта на «ВТБ Арене».
- 21 марта россияне встретятся с Сербией.
- Бальбуэна впервые оказался в России в 2021 году.