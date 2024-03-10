В воскресенье, 10 марта, в 28-м туре АПЛ сыграют «Астон Вилла» и «Тоттенхэм». Матч пройдет в Бирмингеме, начало – в 16:00 (мск).

«Астон Вилла»

Команда Унаи Эмери находится на 4-м месте в АПЛ, набрав 55 очков. «Астон Вилла» добыла 17 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражений, разница мячей 59:37.

От 3-го места бирмингемцы отстают на 6 очков.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» набрал 50 очков и занимает 5-е место, отставая от своего следующего соперника на 5 пунктов при игре в запасе. Подопечные Анге Постекоглу добыли 15 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 55:39.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Тоттенхэм»

За счет фактора своего поля «Астон Вилла» будет иметь перевес в битве за ЛЧ, но реализовать его не сможет. Прогноз – ничья с коэффициентом 4.05.