В воскресенье, 10 марта, в 28-м туре АПЛ сыграют «Астон Вилла» и «Тоттенхэм». Матч пройдет в Бирмингеме, начало – в 16:00 (мск).
«Астон Вилла»
Команда Унаи Эмери находится на 4-м месте в АПЛ, набрав 55 очков. «Астон Вилла» добыла 17 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражений, разница мячей 59:37.
От 3-го места бирмингемцы отстают на 6 очков.
«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» набрал 50 очков и занимает 5-е место, отставая от своего следующего соперника на 5 пунктов при игре в запасе. Подопечные Анге Постекоглу добыли 15 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 55:39.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:
- 26.11.23 «Тоттенхэм» – «Астон Вилла» – 1:2;
- 13.05.23 «Астон Вилла» – «Тоттенхэм» – 2:1;
- 01.01.23 «Тоттенхэм» – «Астон Вилла» – 0:2;
- 09.04.22 «Астон Вилла» – «Тоттенхэм» – 0:4;
- 03.10.21 «Тоттенхэм» – «Астон Вилла» – 2:1.
Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Тоттенхэм»
За счет фактора своего поля «Астон Вилла» будет иметь перевес в битве за ЛЧ, но реализовать его не сможет. Прогноз – ничья с коэффициентом 4.05.