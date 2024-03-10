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    • «Астон Вилла» – «Тоттенхэм»: прогноз на матч 28 тура АПЛ, 10 марта

    «Астон Вилла» – «Тоттенхэм»: прогноз на матч 28 тура АПЛ, 10 марта

    В воскресенье, 10 марта, в 28-м туре АПЛ сыграют «Астон Вилла» и «Тоттенхэм». Матч пройдет в Бирмингеме, начало – в 16:00 (мск).

    «Астон Вилла»

    Команда Унаи Эмери находится на 4-м месте в АПЛ, набрав 55 очков. «Астон Вилла» добыла 17 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражений, разница мячей 59:37.

    От 3-го места бирмингемцы отстают на 6 очков.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» набрал 50 очков и занимает 5-е место, отставая от своего следующего соперника на 5 пунктов при игре в запасе. Подопечные Анге Постекоглу добыли 15 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 55:39.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

    • 26.11.23 «Тоттенхэм» – «Астон Вилла» – 1:2;
    • 13.05.23 «Астон Вилла» – «Тоттенхэм» – 2:1;
    • 01.01.23 «Тоттенхэм»«Астон Вилла» – 0:2;
    • 09.04.22 «Астон Вилла» – «Тоттенхэм» – 0:4;
    • 03.10.21 «Тоттенхэм» – «Астон Вилла» – 2:1.

    Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Тоттенхэм»

    За счет фактора своего поля «Астон Вилла» будет иметь перевес в битве за ЛЧ, но реализовать его не сможет. Прогноз – ничья с коэффициентом 4.05.

    Источник: «Бомбардир»

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