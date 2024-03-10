Брат Дани Алвеса прокомментировал информацию о суициде игрока

Ней Алвес, брат осужденного Дани Алвеса, отреагировал на слухи о самоубийстве спортсмена в тюрьме.

«Пусть бог даст тебе здоровье и мудрость, чтобы преодолеть эту жестокость людей. Пусть бог помилует тебя и всю нашу семью.

Сколько же в людях жестокости. Дани осудили за слова женщины, которая зашла в мужской туалет и сделала то, о чем известно только им двоим. Вы уже посадили человека в тюрьму. Теперь хотите еще и его смерти», – написал Ней Алвес в соцсети.