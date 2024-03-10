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    • Брат Дани Алвеса прокомментировал информацию о суициде игрока

    Брат Дани Алвеса прокомментировал информацию о суициде игрока

    Ней Алвес, брат осужденного Дани Алвеса, отреагировал на слухи о самоубийстве спортсмена в тюрьме.

    «Пусть бог даст тебе здоровье и мудрость, чтобы преодолеть эту жестокость людей. Пусть бог помилует тебя и всю нашу семью.

    Сколько же в людях жестокости. Дани осудили за слова женщины, которая зашла в мужской туалет и сделала то, о чем известно только им двоим. Вы уже посадили человека в тюрьму. Теперь хотите еще и его смерти», – написал Ней Алвес в соцсети.

    • 22 февраля бразильца приговорили к 4,5 годам лишения свободы за изнасилование девушки в ночном клубе.
    • Также ему дали 5 лет тюремного заключения условно.
    • Алвес должен выплатить потерпевшей компенсацию в размере 150 тысяч евро и возместить судебные издержки.
    • Экс-футболисту запрещено приближаться к жертве в течение 9,5 лет.
    • Алвес выступал за «Барселону», «ПСЖ», «Ювентус».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:16
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    portero
    1710055252
    Кто-то посчитал что Алвес много заработал. Он не захотел делиться и получил по полной, типо урок другим.....
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    Красногорск_Фан
    1710057576
    Ждем мемуаров от любительницы мужских туалетов. Надо же на чем то ей дальше зарабатывать. Осталось только название бестселлера придумать.
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