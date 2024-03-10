Брат Дани Алвеса прокомментировал информацию о суициде игрока

Ней Алвес, брат осужденного Дани Алвеса, отреагировал на слухи о самоубийстве спортсмена в тюрьме.
«Пусть бог даст тебе здоровье и мудрость, чтобы преодолеть эту жестокость людей. Пусть бог помилует тебя и всю нашу семью.
Сколько же в людях жестокости. Дани осудили за слова женщины, которая зашла в мужской туалет и сделала то, о чем известно только им двоим. Вы уже посадили человека в тюрьму. Теперь хотите еще и его смерти», – написал Ней Алвес в соцсети.
- 22 февраля бразильца приговорили к 4,5 годам лишения свободы за изнасилование девушки в ночном клубе.
- Также ему дали 5 лет тюремного заключения условно.
- Алвес должен выплатить потерпевшей компенсацию в размере 150 тысяч евро и возместить судебные издержки.
- Экс-футболисту запрещено приближаться к жертве в течение 9,5 лет.
- Алвес выступал за «Барселону», «ПСЖ», «Ювентус».