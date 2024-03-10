В воскресенье, 10 марта, в 28-м туре итальянской Серии А сыграют «Ювентус» и «Аталанта». Матч пройдет в Турине, начало – в 20:00 (мск).
«Ювентус»
Команда Массимилиано Аллегри занимает 2-е место в Серии А, набрав 57 очков. «Ювентус» добыл 17 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей 42:21.
Отставание от 1-го места составляет 15 очков.
«Аталанта»
«Аталанта» набрала 46 очков в 27 играх и занимает 6-е место в таблице. Подопечные Джан Пьеро Гасперини добыли 14 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 49:30.
От зоны Лиги чемпионов (топ-4) «Аталанта» отстает на 5 очков.
Очные встречи
- 01.10.23 «Аталанта» – «Ювентус» – 0:0;
- 07.05.23 «Аталанта» – «Ювентус» – 0:2;
- 22.01.23 «Ювентус» – «Аталанта» – 3:3;
- 13.02.22 «Аталанта» – «Ювентус» – 1:1;
- 27.11.21 «Ювентус» – «Аталанта» – 0:1.
Прогноз на матч «Ювентус» – «Аталанта»
В матчах «Ювентуса» редко бывает обилие голов. Ожидаем равную игру с минимумом шансов на голы. Наш прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.70.