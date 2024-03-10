В воскресенье, 10 марта, в 28-м туре итальянской Серии А сыграют «Ювентус» и «Аталанта». Матч пройдет в Турине, начало – в 20:00 (мск).

«Ювентус»

Команда Массимилиано Аллегри занимает 2-е место в Серии А, набрав 57 очков. «Ювентус» добыл 17 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей 42:21.

Отставание от 1-го места составляет 15 очков.

«Аталанта»

«Аталанта» набрала 46 очков в 27 играх и занимает 6-е место в таблице. Подопечные Джан Пьеро Гасперини добыли 14 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 49:30.

От зоны Лиги чемпионов (топ-4) «Аталанта» отстает на 5 очков.

Очные встречи

Прогноз на матч «Ювентус» – «Аталанта»

В матчах «Ювентуса» редко бывает обилие голов. Ожидаем равную игру с минимумом шансов на голы. Наш прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.70.