РПЛ. «Динамо» победило «Ахмат», отставание от 1-го места – 2 очка

В матче 20-го тура РПЛ «Динамо» дома победило «Ахмат» со счетом 2:0.

Бело-голубые сохраняют третье место в чемпионате России. Отставание «Динамо» от идущего вторым «Краснодара» составляет 1 очко, а от лидирующего «Зенита» – 2.

«Ахмат» отыграл второй тайм в меньшинстве после удаления Евгения Харина за две желтые карточки. Команда идет 12-й в РПЛ с 20 очками.

Россия. РПЛ. 20-й тур

Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Чавес, 39; 2:0 – Тюкавин, 62.

Удаления: нет – Харин, 45+1.

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