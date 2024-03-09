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    • РПЛ. «Динамо» победило «Ахмат», отставание от 1-го места – 2 очка

    РПЛ. «Динамо» победило «Ахмат», отставание от 1-го места – 2 очка

    В матче 20-го тура РПЛ «Динамо» дома победило «Ахмат» со счетом 2:0.

    Бело-голубые сохраняют третье место в чемпионате России. Отставание «Динамо» от идущего вторым «Краснодара» составляет 1 очко, а от лидирующего «Зенита» – 2.

    «Ахмат» отыграл второй тайм в меньшинстве после удаления Евгения Харина за две желтые карточки. Команда идет 12-й в РПЛ с 20 очками.

    Россия. РПЛ. 20-й тур

    Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Чавес, 39; 2:0 – Тюкавин, 62.

    Удаления: нет – Харин, 45+1.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (16)
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    neim
    1710007216
    Меня поражает, почему при такой игре, Ахмат занимает всего лишь 12-ое место в таблице ?
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    fakeid
    1710007261
    counter-terrorist win
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    paracetamol
    1710007607
    Безобразное судейство. Судьи провоцировали Харина, а потом удалили. И никто не ответит!
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    ...уефан
    1710007898
    ... предлагаю в этом сезоне оставить место чемпиона РПЛ вакантным. Команде занявшей в турнирной таблице верхнюю строчку присвоить звание вице-чемпиона!)...
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    Алексей З
    1710008058
    Трудный матч. Ахмат , это вам не жалкий Урал, он чень достойно ребята бились. Харин имея жк так глупо подставиться , это что-то. Думать и в футболе не воспрещаеться. Динамо зрелещно играет , смотреть одно удовольствие , но сегодня взади много позволяли, с мастеровитыми командами можно и получить. Напрягайте бмжей, пусть латинос дёргаются.
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    Алимпаша-Геримов-yandex
    1710008828
    Ахмат провел очень сильный матч,могли забить 5-6 голов,но с реализацией беда,да и судья потихоньку придавливал,замечая только фолы Ахмата
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    Desma
    1710009496
    Неплохо Динамо начало второй круг. 3-ю строчку заняли на долго. В случае проигрыша быков в 22-м туре, могут и 2-ю строчку занять.
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    Красногорск_Фан
    1710011411
    Спасибо за настрой обеим ! Динамо могло, Ахмат хотел. Получилось весьма недурно
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    СпорЦмен
    1710012287
    Забыл спросить, а как Краснодыр, куй во рту чувствует? Если нет, то все правильно, вы мужики! Это вопрос относится к болельщикам срамтака! :)))
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    Romeo 123
    1710012555
    Динамо не чемпионская команда их место, 2,3,4..... и так далее но не первое
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