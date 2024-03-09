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    Роналду высмеял назначение пенальти в пользу «Аль-Хиляля»

    Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на спорный пенальти в матче «Аль-Рияда» и «Аль-Хиляля».

    • В середине 2-го тайма «Аль-Хиляль» сравнял счет – пенальти реализовал Рубен Невеш.
    • 11-метровый назначили за падение в штрафной площади, хотя контакта с защитником, вероятно, не было.
    • В итоге «Аль-Хиляль» выиграл со счетом 3:1 и оторвался от «Аль-Насра» в таблице чемпионата Саудовской Аравии на 12 очков.

    Роналду оставил комментарий в соцсетях под постом, где обсуждался неоднозначный эпизод.

    Он высмеял назначение этого пенальти, оставив 9 смеющихся эмодзи.

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    Источник: A Bola

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