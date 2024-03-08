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    • Кривцов недоволен судейством петербургского арбитра в матче «Ростов» – «Краснодар»

    Кривцов недоволен судейством петербургского арбитра в матче «Ростов» – «Краснодар»

    Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов оценил судейство в матче 20-го тура РПЛ против «Ростова» (1:2).

    • В поле работал Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.
    • Во 2-м тайме он удалил у «Краснодара» Олакунле Олусегуна.
    • «Краснодар» завтра, 9 марта, может утратить лидерство.

    «Что не понравилось? Что одних удаляют, а вторых – нет. Предвзятость? Я не знаю, как назвать.

    Не считаю, что мы из-за этого проиграли. Судил плохо, но судил бы так в обе стороны, а не в одну. Микромоменты отдавались «Ростову». Не скидываю на это, проиграли по своей вине», – сказал Кривцов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (3)
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    Riot Zero
    1709925630
    Надо млять не волосы красить, а в футбол играть.
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    WE ARE FOR PETER
    1709926663
    Не ной или иди в Спартак к нытикам
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    ziborock
    1709927309
    Питерских арбитров расплодилось больше чем бакланов над Невой!
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