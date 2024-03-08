Кривцов недоволен судейством петербургского арбитра в матче «Ростов» – «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов оценил судейство в матче 20-го тура РПЛ против «Ростова» (1:2).

В поле работал Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.

Во 2-м тайме он удалил у «Краснодара» Олакунле Олусегуна.

«Краснодар» завтра, 9 марта, может утратить лидерство.

«Что не понравилось? Что одних удаляют, а вторых – нет. Предвзятость? Я не знаю, как назвать.

Не считаю, что мы из-за этого проиграли. Судил плохо, но судил бы так в обе стороны, а не в одну. Микромоменты отдавались «Ростову». Не скидываю на это, проиграли по своей вине», – сказал Кривцов.