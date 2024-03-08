РПЛ. ЦСКА победил «Крылья Советов» (2:0) в Самаре

ЦСКА одержал первую победу в 2024-м календарном году.

Подопечные Владимир Федотова выиграли со счетом 2:0 у «Крыльев Советов» благодаря дублю Виллиана Роши.

Аргентинский вингер самарцев Франко Орозко не реализовал пенальти – его удар отбил вратарь гостей Игорь Акинфеев, от которого мяч отскочил в перекладину.

«Крылья Советов» проиграли второй матч после возобновления сезона и третий подряд в чемпионате России. В них самарцы не забили ни одного мяча.

ЦСКА набрал 32 очка и на данный момент вышел на четвертую позицию в РПЛ. «Крылья Советов» с 29 очками остаются восьмыми.

Россия. РПЛ. 20-й тур

Крылья Советов (Самара) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн трансляция

Голы: 0:1 – Роша, 3; 0:2 – Роша, 49.

Нереализованный пенальти: Орозко, 85 – нет.

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