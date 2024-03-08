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    РПЛ. ЦСКА победил «Крылья Советов» (2:0) в Самаре

    ЦСКА одержал первую победу в 2024-м календарном году.

    Подопечные Владимир Федотова выиграли со счетом 2:0 у «Крыльев Советов» благодаря дублю Виллиана Роши.

    Аргентинский вингер самарцев Франко Орозко не реализовал пенальти – его удар отбил вратарь гостей Игорь Акинфеев, от которого мяч отскочил в перекладину.

    «Крылья Советов» проиграли второй матч после возобновления сезона и третий подряд в чемпионате России. В них самарцы не забили ни одного мяча.

    ЦСКА набрал 32 очка и на данный момент вышел на четвертую позицию в РПЛ. «Крылья Советов» с 29 очками остаются восьмыми.

    Россия. РПЛ. 20-й тур

    Крылья Советов (Самара) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн трансляция

    Голы: 0:1 – Роша, 3; 0:2 – Роша, 49.

    Нереализованный пенальти: Орозко, 85 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (26)
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    mamba9090909
    1709903801
    Акинфеев красавец. Опять отбил пенальти одной левой.)
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    АЛЕКС 58
    1709903876
    Что Чалая лошадь в команде делает? С победой ЦСКА!
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1709904110
    С победой армейцы
    Ответить
    ySS
    1709904116
    Цска с победой! Крылья не узнаваемы
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1709904178
    Роша друг Соболева ,в кавычках,дельфина, сделал дубль
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    WE ARE FOR PETER
    1709904220
    ЦСКА обошли в таблице уродливый спам
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1709905860
    Армейских с победой и 4 местом ! Нужно выше
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    ...уефан
    1709906825
    ...честно говоря, а игры-то у армейцев и не было. Благо, что Роше перело сегодня.И глазасто-бровастому свезло)...
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    gennadiy
    1709909818
    Как судья не старался, всё равно победили.Всех армейцев с победой...
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    Дубина
    1709910756
    У дохлых КС на отскоке кое как выиграли(((
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