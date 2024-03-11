Бубнов высказался о перспективах ЦСКА в текущем сезоне РПЛ

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о матче 20-го тура РПЛ «Крылья Советов» – ЦСКА (0:2). По его мнению, красно-синие могут побороться в этом чемпионате России за бронзовые медали.

«Эта игра красноречиво показала проблемы «Крыльев Советов». На рисунок встречи повлияли травмы самарских футболистов. В первую очередь хозяевам не хватило на поле Александра Солдатенкова и Бенхамина Гарре. Будь россиянин здоров, то далеко не факт, что Виллиан Роша оформил бы дубль. Впереди же катастрофически не хватало Гарре.

Осинькину пришлось перестраивать состав из-за кадровых потерь. Костанца на месте центрального защитника смотрелся неуверенно, да и опорная зона просела после его перевода. Солдатенков на месте центрального защитника выглядит гораздо сильнее.

«Крыльям» повезло, что в начале сезона они набрали достаточно очков, чтобы не бороться сейчас за выживание. Но даже в такой ситуации несколько поражений могут отбросить самарцев в нижнюю часть таблицы.

ЦСКА слабо выглядел в организации атак с игры. Файзуллаев, растворившийся на поле в прошлом туре, заслуженно остался в запасе. В первой части чемпионата от него очень многое зависело в созидании. В этой же встрече Аббосбек успел привезти пенальти после выхода на замену. Вот куда он совал ногу? Узбекскому футболисту еще нужно вырасти. Конечно, совершил глупость по молодости, но хорошо, что обошлось.

Игорь Акинфеев вновь подтвердил высокое мастерство во время пенальти. До финального свистка оставалось еще около 15 минут, и обстановка могла накалиться, если бы вратарь не отбил пенальти. Акинфеев сыграл как на чемпионате мира в матче с Испанией. Но опытному вратарю тоже повезло, что после попадания в штангу мяч не отскочил в ворота.

Армейцы прибавили в качестве защиты после возвращения Игоря Дивеева. Сейчас у красно-синих самая надежная оборона в лиге. В игре с «Крыльями» гости просто забетонировали все на своей половине.

ЦСКА помогают побеждать стандарты. Без них добывать очки в таких играх было бы непросто. Федор Чалов выполняет большой объем работы, но сейчас форварда не хватает на весь матч, да и голов он не забивает. Не зря Владимир Федотов меняет этого игрока во второй игре кряду.

Как бы то ни было, победа над самарцами добавит уверенности армейцам, и они продолжат бороться за медали, но, скорее всего, бронзовые», – написал Бубнов.