В пятницу, 8 марта, в 20-м туре РПЛ встречаются «Ростов» и «Краснодар». Игра пройдет в Ростове-на -Дону, начало – в 18:30 (мск).

Команда Валерия Карпина находится на 10-м месте в чемпионате, набрав 24 очка. «Ростов» добыл 6 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей 26:29.

«Краснодар»

«Краснодар» набрал 39 очков в 19 играх и занимает 1-е место в таблице. Отрыв от ближайшего преследователя – 2 очка.

Подопечные Владимира Ивича добыли 11 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 29:15.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в РПЛ:

07.10.23 «Краснодар» – «Ростов» – 3:2;

21.05.23 «Краснодар» – «Ростов» – 3:0;

09.10.22 «Ростов» – «Краснодар» – 3:2;

30.04.22 «Краснодар» – «Ростов» – 2:1;

13.09.21 «Ростов» – «Краснодар» – 1:1.

Прогноз на матч «Ростов» – «Краснодар»

Дерби юга зачастую радуют болельщиков яркой игрой и высокой результативностью. Полагаем, без обмена точными ударами не обойдется и на этот раз. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.78.