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    «Ростов» – «Краснодар»: прогноз на матч 20 тура РПЛ, 8 марта

    В пятницу, 8 марта, в 20-м туре РПЛ встречаются «Ростов» и «Краснодар». Игра пройдет в Ростове-на -Дону, начало – в 18:30 (мск).

    «Ростов»

    Команда Валерия Карпина находится на 10-м месте в чемпионате, набрав 24 очка. «Ростов» добыл 6 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей 26:29.

    «Краснодар»

    «Краснодар» набрал 39 очков в 19 играх и занимает 1-е место в таблице. Отрыв от ближайшего преследователя – 2 очка.

    Подопечные Владимира Ивича добыли 11 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 29:15.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в РПЛ:

    • 07.10.23 «Краснодар» – «Ростов» – 3:2;
    • 21.05.23 «Краснодар» – «Ростов» – 3:0;
    • 09.10.22 «Ростов» – «Краснодар» – 3:2;
    • 30.04.22 «Краснодар» – «Ростов» – 2:1;
    • 13.09.21 «Ростов» – «Краснодар» – 1:1.

    Прогноз на матч «Ростов» – «Краснодар»

    Дерби юга зачастую радуют болельщиков яркой игрой и высокой результативностью. Полагаем, без обмена точными ударами не обойдется и на этот раз. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.78.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (4)
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    Январь 59
    1709880621
    Сегодня в составе будет Джон Кордоба. Верю в победу Быков.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1709895540
    Ростов выиграет
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1709895548
    Валера верим
    Ответить
    TIMOTHY
    1709898151
    Ростову победы
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