Футболистки сборной Литвы отказались играть с Белоруссией в отборе Евро-2025

Глава Литовской футбольной федерации Эдгарас Станкявичус отреагировал на итог жеребьевки отбора к женскому Евро-2025. Литовки попали в одну группу с Белоруссией.
«У нас принципиальная позиция. Мы готовы к штрафам, техническим поражениям, но играть с Белоруссией не будем. Наш тренер полностью солидарен с федерацией.
УЕФА нас понимает, они в курсе ситуации», – сказал Станкявичус, чьи слова приводит 15min.lt.
- Также в группу к Литве и Белоруссии попали Кипр и Грузия.
- Белоруссия не отстранена от соревнований УЕФА.
- Белорусским командам запрещено проводить домашние международные матчи в своей стране.