Футболистки сборной Литвы отказались играть с Белоруссией в отборе Евро-2025

Глава Литовской футбольной федерации Эдгарас Станкявичус отреагировал на итог жеребьевки отбора к женскому Евро-2025. Литовки попали в одну группу с Белоруссией.

«У нас принципиальная позиция. Мы готовы к штрафам, техническим поражениям, но играть с Белоруссией не будем. Наш тренер полностью солидарен с федерацией.

УЕФА нас понимает, они в курсе ситуации», – сказал Станкявичус, чьи слова приводит 15min.lt.