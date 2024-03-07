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    • Футболистки сборной Литвы отказались играть с Белоруссией в отборе Евро-2025

    Футболистки сборной Литвы отказались играть с Белоруссией в отборе Евро-2025

    Глава Литовской футбольной федерации Эдгарас Станкявичус отреагировал на итог жеребьевки отбора к женскому Евро-2025. Литовки попали в одну группу с Белоруссией.

    «У нас принципиальная позиция. Мы готовы к штрафам, техническим поражениям, но играть с Белоруссией не будем. Наш тренер полностью солидарен с федерацией.

    УЕФА нас понимает, они в курсе ситуации», – сказал Станкявичус, чьи слова приводит 15min.lt.

    • Также в группу к Литве и Белоруссии попали Кипр и Грузия.
    • Белоруссия не отстранена от соревнований УЕФА.
    • Белорусским командам запрещено проводить домашние международные матчи в своей стране.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (3)
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    Oldtrafford83
    1709817482
    Отстранить и наложить штраф или это другоЭ? снова эти шавки прогнутся
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    val69
    1709823627
    Лучше удавитесь...
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    шахта Заполярная
    1709830047
    Снять с отбора, наложить штраф и выдать веревки и мыло, пусть *уки удавятся.
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