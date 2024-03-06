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    Зарема обвинила «Спартак» в разрушении образа Промеса

    Зарема Салихова раскритиковала руководство «Спартака» на фоне происходящего с Квинси Промесом.

    • На прошлой неделе Промес не смог вернуться в Россию.
    • Его задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
    • Судебное заседание по делу Квинси перенесли на следующий вторник.
    • Несмотря на разбирательство, спартаковец развлекался в ночном клубе.

    «Это было всегда. Промес первый раз что ли гуляет на концерте? Или другие футболисты не веселятся?

    Изначально была задача клуба работать с футболистами по предвидению всех ситуаций. Спортивный директор должен также разговаривать с футболистами, прописывать дополнительно к контракту пункты по ограничениям.

    Лука Каттани по опыту «ПСЖ» мониторил все, даже в каких кроссовках занимался дома Кутепов, почему майка «Спартака» Nike, а кроссовки не от официального экипировщика.

    Думаете в европейских клубах все футболисты смотрят «спокойной ночи» и в 21:00 засыпают? Это недоработка всех департаментов: от юридического до безопасника клуба.

    Мы же не даем детям спички, колющие, режущие предметы убираем. Мы максимально ограждаем ребенка от потенциальных опасностей. С футболистами ситуация аналогичная.

    То, что Промес – разгильдяй и балагур, всем известно. Это было всегда. Не он первый, не он последний.

    Кому интересны рассказы о том, что Рассказов и Зобнин ведут себя прилично, а во время каникул сидят с детьми в песочнице или учат их кататься на велосипеде? Вспомнить хотя бы об их благотворительной деятельности, например, как жена Рассказова, которая физически помогала родителям в гематологическом центре.

    Но кому это интересно? Как их гнобили, так и гнобят. А Промес – любимчик. Клуб дал этому вылезти, и началось разрушение образа. Раньше был наш парень Антоха, а теперь, оказывается, он преступник.

    Это все вопрос к клубу, который не смог удержать информацию в тайне. Не знаю, говорили ли они ему, что надо выставлять фото в духе: «Ты сидишь в номере, заказываешь в отеле рум-сервис и максимум шлешь фото с грустным лицом, как ты смотришь матчи «Спартака» и выкладываешь фото с подписями «В душе я с вами, красно-белый навсегда». Вот ему хоть кто-нибудь сказал так сделать или нет?

    Болельщики влюбляются в образ футболиста, равно как и в актера. Но очень часто этот образ на поле не совпадает с тем, кем игрок является в реальной жизни.

    Болельщикам не нужно знать, что из себя представляет футболист, если есть какие-то пункты, которые не стоит выставлять. Здесь задача клуба скрыть эти негативные моменты. Ведь они в первую очередь влияют на трансферную стоимость игрока, а также на имидж клуба», – сказала Зарема.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.03.2024 21:21
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    Комментарии (19)
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    Cleaner
    1709751928
    ПОЗОР, что предлагает Зарема! Она говорит, что нужно скрывать преступления игроков Спартака и делать из них красивый образ! Говорит Зарема, а становится еще более стыдно за Спартака...(((
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    NewLife
    1709752159
    Оказывается клуб во всем виноват, не следил за Промесом на семейной вечеринке, когда его кузен украл у его тети дорогое колье, и Квинси разругался с ним и ударил его ножичком а бедро. Кстати, это было более 4х лет назад, когда на вахте были вы с Леней и твой любимчик Каттани. А то, что этот итальянский джигит следил за кроссовками скорее всего говорит об откатах получаемых от фирм-поставщиков.
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    TIMOTHY
    1709752275
    Скрывать и каменты Заремы тоже нужно) тоже на образ народный плюёт ведьма)))
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    TIMOTHY
    1709752473
    Промеса за ручку водить везде нужно было,смеси правильные готовить для него ) соску хорошую чтоб не плакал..) а как же профессиональный подход к своей работе итд...неа )
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    alefreddy
    1709752768
    получается только Антоха нарушает законы а остальные игроки команд даже спиртное не употребляют и ведут себя тихо.Пример Стрельцов обвинения пришили а после чего трезвой вечеринки
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    Алексей З
    1709753015
    Спартачи , с ПОБЕДОЙ !!! Хоккеисты не подкачали !!!
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    WE ARE FOR PETER
    1709753338
    Зарема в теме))
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    VPERDIV SPARTAK
    1709753943
    Зарема хорошо пиарит недоклуб..
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    СпорЦмен
    1709755143
    Зарему хочется кирпичем по е*лу отпиз*ить! Всем футболистам срамтака надо пришевать нимб! В договоре прописать, хочешь играть за срамтак, должен пойти на опирацию, пришивание нимба. Была народная команда, теперь будет команда святых мучеников. Источник пиара срамтака дешевая шлюха. Вот нынешняя цена слова болельщиков срамтака. Фанаты срамтака, просто, опущенные ишаки, которым остается визжать о былых заслугах глуба. Утопают в скандалах, а всеравно кричат "Мы народная команда"! Вы примесь Глушакова с Зарембой, выкаканая ртом Мостового!
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    fakeid
    1709762103
    а, не, ну если сама заремба сказала, то чего тут спорить. расходимся.
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