Зарема обвинила «Спартак» в разрушении образа Промеса

Зарема Салихова раскритиковала руководство «Спартака» на фоне происходящего с Квинси Промесом.

На прошлой неделе Промес не смог вернуться в Россию.

Его задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.

Судебное заседание по делу Квинси перенесли на следующий вторник.

Несмотря на разбирательство, спартаковец развлекался в ночном клубе.

«Это было всегда. Промес первый раз что ли гуляет на концерте? Или другие футболисты не веселятся?

Изначально была задача клуба работать с футболистами по предвидению всех ситуаций. Спортивный директор должен также разговаривать с футболистами, прописывать дополнительно к контракту пункты по ограничениям.

Лука Каттани по опыту «ПСЖ» мониторил все, даже в каких кроссовках занимался дома Кутепов, почему майка «Спартака» Nike, а кроссовки не от официального экипировщика.

Думаете в европейских клубах все футболисты смотрят «спокойной ночи» и в 21:00 засыпают? Это недоработка всех департаментов: от юридического до безопасника клуба.

Мы же не даем детям спички, колющие, режущие предметы убираем. Мы максимально ограждаем ребенка от потенциальных опасностей. С футболистами ситуация аналогичная.

То, что Промес – разгильдяй и балагур, всем известно. Это было всегда. Не он первый, не он последний.

Кому интересны рассказы о том, что Рассказов и Зобнин ведут себя прилично, а во время каникул сидят с детьми в песочнице или учат их кататься на велосипеде? Вспомнить хотя бы об их благотворительной деятельности, например, как жена Рассказова, которая физически помогала родителям в гематологическом центре.

Но кому это интересно? Как их гнобили, так и гнобят. А Промес – любимчик. Клуб дал этому вылезти, и началось разрушение образа. Раньше был наш парень Антоха, а теперь, оказывается, он преступник.

Это все вопрос к клубу, который не смог удержать информацию в тайне. Не знаю, говорили ли они ему, что надо выставлять фото в духе: «Ты сидишь в номере, заказываешь в отеле рум-сервис и максимум шлешь фото с грустным лицом, как ты смотришь матчи «Спартака» и выкладываешь фото с подписями «В душе я с вами, красно-белый навсегда». Вот ему хоть кто-нибудь сказал так сделать или нет?

Болельщики влюбляются в образ футболиста, равно как и в актера. Но очень часто этот образ на поле не совпадает с тем, кем игрок является в реальной жизни.

Болельщикам не нужно знать, что из себя представляет футболист, если есть какие-то пункты, которые не стоит выставлять. Здесь задача клуба скрыть эти негативные моменты. Ведь они в первую очередь влияют на трансферную стоимость игрока, а также на имидж клуба», – сказала Зарема.