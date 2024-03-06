Бышовец одним словом охарактеризовал Промеса

Известный российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал проблемную ситуацию Квинси Промеса.

На прошлой неделе Промес не смог вернуться в Россию.

Его задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.

Судебное заседание по делу Квинси перенесли на следующий вторник.

Несмотря на разбирательство, спартаковец развлекался в ночном клубе.

«Мне хочется назвать Квинси Промеса одним непечатным словом. Но я предпочту существительное «разгильдяй».

Я предполагаю, что на него очень сильно повлиял образ жизни. Детство он провeл на улице и был предоставлен самому себе. Там-то он и познакомился с хип-хопом и бандитским образом жизни.

Поэтому всe то, что отложилось в детстве, преследует его и по сей день. Решение конфликта с кузеном, участие в делах с наркотиками, походы в ночные клубы. Это стало для него нормой ещe тогда. И добротная футбольная карьера не смогла изменить характер Квинси.

Всегда следует отделять человеческие качества от профессиональных. Человек может быть блестящим спортсменом, но при этом находиться в заложниках у вредных привычек. Или же вести неподобающий образ жизни.

Так было с моим партнeром по сборной Валерием Ворониным. Мы очень переживали за него, когда он чудом остался жив после ДТП в 1968 году. К сожалению, это всe личное. Как и в случае с Промесом.

Поэтому для «Спартака» это огромная головная боль, когда один из ведущих игроков ведeт такой образ жизни. Им предстоит принять очень сложное решение по поводу его будущего», – заявил Бышовец.