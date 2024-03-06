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    Бышовец одним словом охарактеризовал Промеса

    Известный российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал проблемную ситуацию Квинси Промеса.

    • На прошлой неделе Промес не смог вернуться в Россию.
    • Его задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
    • Судебное заседание по делу Квинси перенесли на следующий вторник.
    • Несмотря на разбирательство, спартаковец развлекался в ночном клубе.

    «Мне хочется назвать Квинси Промеса одним непечатным словом. Но я предпочту существительное «разгильдяй».

    Я предполагаю, что на него очень сильно повлиял образ жизни. Детство он провeл на улице и был предоставлен самому себе. Там-то он и познакомился с хип-хопом и бандитским образом жизни.

    Поэтому всe то, что отложилось в детстве, преследует его и по сей день. Решение конфликта с кузеном, участие в делах с наркотиками, походы в ночные клубы. Это стало для него нормой ещe тогда. И добротная футбольная карьера не смогла изменить характер Квинси.

    Всегда следует отделять человеческие качества от профессиональных. Человек может быть блестящим спортсменом, но при этом находиться в заложниках у вредных привычек. Или же вести неподобающий образ жизни.

    Так было с моим партнeром по сборной Валерием Ворониным. Мы очень переживали за него, когда он чудом остался жив после ДТП в 1968 году. К сожалению, это всe личное. Как и в случае с Промесом.

    Поэтому для «Спартака» это огромная головная боль, когда один из ведущих игроков ведeт такой образ жизни. Им предстоит принять очень сложное решение по поводу его будущего», – заявил Бышовец.

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    Источник: RT

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    06.03.2024 17:17
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    Комментарии (16)
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    ...уефан
    1709735669
    ...развернуто Бышовец нарисовал картину маслом. Старая закалка!)...
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    andr45
    1709737068
    О, ужас, "... походы в ночные клубы" СЕГОДНЯ СЛУШАЕТ ОН ДЖАЗ, А ЗАВТРА РОДИНУ ПРОДАСТ
    Ответить
    VVM1964
    1709737351
    Эхма - вдумчиво, развернуто, обосновано и со знаем жизни ... )
    Ответить
    Desma
    1709738417
    +100500! Cказал по делу.
    Ответить
    NewLife
    1709740368
    "Детство он провeл на улице и был предоставлен самому себе. " В это время мемуарист хренов бышевец не отлучался от Антохи и все брал на карандаш. И особист Суэтин, неутомимый наш, Еще тогда приметил и взял на карандаш. Он выволок на свет и приволок Подколотый, подшитый материал, Никто поделать ничего не смог. Нет, смог один, который не стрелял. В.С. Высоцкий Ставь диагнозы своим детям и отвали от Промеса.
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    Krics
    1709741497
    Точно подметил,ихмо РАЗГИЛЬДЯЙ!
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    qwertyйцукен
    1709742820
    Мне хочется назвать Квинси Промеса одним непечатным словом=== Ну все поняли...расп.иZдяй.Гы гы
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    Cleaner
    1709743728
    Спартаку предстоит принять очень сложное РЕШЕНИЕ по поводу его(Промеса) будущего. Это главное, о чем хотел сказать Бышовец. Остальное - вода.
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    Виторио
    1709751398
    Хип-хоп как способ бандитского образа жизни.
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