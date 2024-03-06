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    Каррера раскритиковал Промеса за его поступок в ОАЭ

    Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера возмущен поведением Квинси Промеса в Объединенных Арабских Эмиратах.

    • На прошлой неделе Промес не смог вернуться в Россию.
    • Его задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
    • Судебное заседание по делу Квинси перенесли на следующий вторник.
    • Несмотря на разбирательство, спартаковец развлекался в ночном клубе.

    «Ходить в ночной клуб во время всего этого разбирательства – определенно плохое поведение со стороны Промеса. Это расстраивает меня и всех болельщиков «Спартака»!

    С таким отношением у Квинси нет уважения от тех, кто ему близок и кто его любит!» – сказал Каррера.

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    Источник: Sport24

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    06.03.2024 16:00
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    Комментарии (30)
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    ...уефан
    1709731038
    ...к тренеру Чемпионов, можно прислушаться!)...
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    Pooodle
    1709731394
    Если этот тёмный хряк вернется, весь тарасятник его на шашлык поржет несмотря на пронзительные визги! Гы-гы-гы
    Ответить
    Pooodle
    1709731426
    ДТП, Наркотики, Рок-н-ролл!
    Ответить
    алдан2014
    1709731481
    Никто не в курсе подробностей,но все осудили. Ну как так то?
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    DOCTOR PENALTY
    1709731742
    Промес всё активнее и активнее помогает клубу расторгнуть с ним контракт...
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    raritet
    1709732209
    Разница в ментальности. Для нас , мыслящих по понятиям, ничего нет предусудительного в том, как идет все у Антошки. Более того, мы его поддерживаем. а для европейцев все это смотрится немного в другом ракурсе. Я имею ввиду Европейцев, которые Европейцы , а не Гвинея Бисау, Конго, Украина... вроде ничего особенного нет- человек тусит на ночной дискотеки. Ну а что ему еще делать? Снова за руль?
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709732489
    Пррмяс тупой и ещё тупее тупого. Гыгыгы
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    NewLife
    1709733621
    Массимо, не надо базарить за всех болельщиков, меня, на пример, его визит в ночной клуб не расстраивает, а наоборот убеждает в его адекватности. Ты начитался страшилок на помойных сайтах. На самом деле все высосано из пальца хейтерами, помнится еще до сборов Промес говорил, что задержится после сборов в Эмиратах, чтобы покутить с новой девахой. Оставьте Антоху в покое.
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    СпорЦмен
    1709736862
    Конченая сволочь! :)))
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