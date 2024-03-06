Каррера раскритиковал Промеса за его поступок в ОАЭ

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера возмущен поведением Квинси Промеса в Объединенных Арабских Эмиратах.

На прошлой неделе Промес не смог вернуться в Россию.

Его задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.

Судебное заседание по делу Квинси перенесли на следующий вторник.

Несмотря на разбирательство, спартаковец развлекался в ночном клубе.

«Ходить в ночной клуб во время всего этого разбирательства – определенно плохое поведение со стороны Промеса. Это расстраивает меня и всех болельщиков «Спартака»!

С таким отношением у Квинси нет уважения от тех, кто ему близок и кто его любит!» – сказал Каррера.