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    • «Манчестер Сити» – «Копенгаген»: прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов, 6 марта

    «Манчестер Сити» – «Копенгаген»: прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов, 6 марта

    6 марта «Ман Сити» примет «Копенгаген» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что первый поединок остался за английской командой – 3:1. «Ответка» начнется в 23:00 по московскому времени.

    «Манчестер Сити»

    «Сити» подходит к встрече с датчанами в прекрасном настроении. В минувший уик-энд подопечные Пепа Гвардиолы получили заряд положительных эмоций, красиво разобравшись с «Манчестер Юнайтед» в дерби (3:1).

    «Копенгаген»

    При всем уважении, но «Копенгаген» приезжает в Манчестер фактически в статусе туристов. Датчане и так прыгнули выше головы, пробившись в плей-офф Лиги чемпионов.

    Личные встречи

    Последние три очных матча команд завершились такими исходами:

    • 13.02.2024 «Копенгаген» – «Ман Сити» 1:3
    • 11.10.2022 «Копенгаген» – «Ман Сити» 0:0
    • 05.10.2022 «Ман Сити» – «Копенгаген» 5:0

    Прогноз на матч «Ман Сити» – «Копенгаген»

    10 марта «Ман Сити» ждет важнейший поединок с лидером АПЛ «Ливерпулем». По этой причине команда Гвардиолы может сыграть в эконом-режиме. Попробуем заиграть ставку «победа «Копенгагена» с форой +3» (1,43).

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.03.2024 10:11
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