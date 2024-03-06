«Манчестер Сити»

6 марта «Ман Сити» примет «Копенгаген» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что первый поединок остался за английской командой – 3:1. «Ответка» начнется в 23:00 по московскому времени.

«Сити» подходит к встрече с датчанами в прекрасном настроении. В минувший уик-энд подопечные Пепа Гвардиолы получили заряд положительных эмоций, красиво разобравшись с «Манчестер Юнайтед» в дерби (3:1).

«Копенгаген»

При всем уважении, но «Копенгаген» приезжает в Манчестер фактически в статусе туристов. Датчане и так прыгнули выше головы, пробившись в плей-офф Лиги чемпионов.

Личные встречи

Последние три очных матча команд завершились такими исходами:

13.02.2024 «Копенгаген» – «Ман Сити» 1:3

11.10.2022 «Копенгаген» – «Ман Сити» 0:0

05.10.2022 «Ман Сити» – «Копенгаген» 5:0

Прогноз на матч «Ман Сити» – «Копенгаген»

10 марта «Ман Сити» ждет важнейший поединок с лидером АПЛ «Ливерпулем». По этой причине команда Гвардиолы может сыграть в эконом-режиме. Попробуем заиграть ставку «победа «Копенгагена» с форой +3» (1,43).