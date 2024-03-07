Гвардиола: «Важно, что «Манчестер Сити» 7 лет подряд доходит до 1/4 финала»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (3:1) отметил, что до его прихода в клуб, команда не верила в возможность победы в турнире.

«Мы прошли в следующий раунд. Мы все еще в этом турнире. Было трудно атаковать, потому что соперник действует организованно и играет с 4-5 защитниками.

Нас уважают за нашу открытость. До моего прихода команда не верила, что мы сможем победить. Это вопрос времени, это процесс. Руководство дало мне время, дало время всем нам.

Мы команда, которая верит в победу. Слушайте, мы соревнуемся с «Реалом», «Баварией». Мы не знаем, кто будет следующим соперником, но важно то, что семь лет подряд мы доходим до четвертьфинала», – сказал Гвардиола TNT Sports.