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    • Гвардиола: «Важно, что «Манчестер Сити» 7 лет подряд доходит до 1/4 финала»

    Гвардиола: «Важно, что «Манчестер Сити» 7 лет подряд доходит до 1/4 финала»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (3:1) отметил, что до его прихода в клуб, команда не верила в возможность победы в турнире.

    «Мы прошли в следующий раунд. Мы все еще в этом турнире. Было трудно атаковать, потому что соперник действует организованно и играет с 4-5 защитниками.

    Нас уважают за нашу открытость. До моего прихода команда не верила, что мы сможем победить. Это вопрос времени, это процесс. Руководство дало мне время, дало время всем нам.

    Мы команда, которая верит в победу. Слушайте, мы соревнуемся с «Реалом», «Баварией». Мы не знаем, кто будет следующим соперником, но важно то, что семь лет подряд мы доходим до четвертьфинала», – сказал Гвардиола TNT Sports.

    • В прошлом сезоне «Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов, победив в финале «Интер» со счетом 1:0.
    • 53-летний Гвардиола возглавляет команду с 2016 года.

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    Источник: BBC

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    Комментарии (2)
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    Алексей З
    1709796691
    ЛЧ последние 5-7 лет разыгрывают практически всего 4-5 клуба , так что ничего удивительного в очередном попадании Сити в 1/4 НЕТ.
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    моэм
    1709818116
    Вопрос только один : Хватит ли дряхлеющим "глыбам" фундамента команды Де Брюйне , Уокеру , Ковачичу , Силве сил на ещё одно сверхусилие ?....и скажем преодолеть Реал с его суператакующей линией , которая кстати сильно облегчает жизнь немолодой защите Реала .
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