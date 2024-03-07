Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Родри довел беспроигрышную серию в «Манчестер Сити» до 60 матчей подряд

    Родри довел беспроигрышную серию в «Манчестер Сити» до 60 матчей подряд

    «Манчестер Сити» не проигрывал ни в одном из 60 своих последних матчей (без учета серий пенальти), в которых принимал участие испанский полузащитник Родриго Эрнандес. Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Копенгагеном», закончившийся победой английской команды со счетом 3:1, стал 60-м в этой серии. Испанец в нем вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве.

    • В этом сезоне «Манчестер Сити» проиграл 4 матча: 3 в АПЛ и 1 в Кубке лиги, но Родри не выходил в них на поле.
    • Также «горожане» уступили в финале Суперкубка Англии «Арсеналу». Испанец принимал участие в матче, но он закончился вничью 1:1, а «Манчестер Сити» проиграл только по пенальти 1:4.
    • В последний раз встречу с участием Родри команда Хосепа Гвардиола проиграла 5 февраля 2023 году «Тоттенхэму» в гостях в АПЛ со счетом 0:1.
    • В прошлом сезоне после той игры «Манчестер Сити» уступил еще только один раз – в последнем туре чемпионата Англии «Брентфорду», но испанец также не выходил тогда на поле.

    Новости по теме
    Родри установил рекорд АПЛ
    Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»-2024 от Goal – Месси и Роналду в списке 2
    Гвардиола назвал лучшего полузащитника в мире: «С большим отрывом» 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:16
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+