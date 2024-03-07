Родри довел беспроигрышную серию в «Манчестер Сити» до 60 матчей подряд

«Манчестер Сити» не проигрывал ни в одном из 60 своих последних матчей (без учета серий пенальти), в которых принимал участие испанский полузащитник Родриго Эрнандес. Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Копенгагеном», закончившийся победой английской команды со счетом 3:1, стал 60-м в этой серии. Испанец в нем вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве.

В этом сезоне «Манчестер Сити» проиграл 4 матча: 3 в АПЛ и 1 в Кубке лиги, но Родри не выходил в них на поле.

Также «горожане» уступили в финале Суперкубка Англии «Арсеналу». Испанец принимал участие в матче, но он закончился вничью 1:1, а «Манчестер Сити» проиграл только по пенальти 1:4.

В последний раз встречу с участием Родри команда Хосепа Гвардиола проиграла 5 февраля 2023 году «Тоттенхэму» в гостях в АПЛ со счетом 0:1.

В прошлом сезоне после той игры «Манчестер Сити» уступил еще только один раз – в последнем туре чемпионата Англии «Брентфорду», но испанец также не выходил тогда на поле.