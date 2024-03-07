Главный тренер «Копенгагена» предсказал победителя Лиги чемпионов

Главный тренер «Копенгагена» Якоб Неструп после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:3) выразил мнение, что английский клуб выиграет турнир.

«Мы играем с «Сити» два сезона подряд, и я думаю, что они становятся только лучше. В первую очередь в этой команде играют индивидуальные мастера. Причем все футболисты таковые – и те, кто на поле, и те, кто на скамейке.

Также им помогает тактическая гибкость – это восхитительно. При этом игроки «Сити» сильны физически, но и это не все. У них есть и футбольный интеллект, и техника, и работоспособность.

Они выиграют Лигу чемпионов, так и будет. Мы играли с очень хорошими командами, но «Манчестер Сити» на порядок сильнее остальных», – сказал Неструп.