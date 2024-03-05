Зарема: «Кто-то не хочет, чтобы Промес вернулся»

Зарема Салихова высказалась о ситуации с переносом на неделю судебного заседания по делу Квинси Промеса в ОАЭ.
«Считаю, что клубу надо перестать сливать информацию по ситуации с Промесом. Это очень вредит.
Решение суда за сутки озвучили. Такое ощущение, что кто-то не хочет, чтобы Промес вернулся, и просто занимается вредительством», – заявила Зарема.
- На прошлой неделе Промес не смог вернуться в Россию из ОАЭ.
- Его задержали из-за побега с места ДТП.
- Параллельно экстрадиции футболиста «Спартака» добиваются Нидерланды, где его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.