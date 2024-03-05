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    Зарема: «Кто-то не хочет, чтобы Промес вернулся»

    Зарема Салихова высказалась о ситуации с переносом на неделю судебного заседания по делу Квинси Промеса в ОАЭ.

    «Считаю, что клубу надо перестать сливать информацию по ситуации с Промесом. Это очень вредит.

    Решение суда за сутки озвучили. Такое ощущение, что кто-то не хочет, чтобы Промес вернулся, и просто занимается вредительством», – заявила Зарема.

    • На прошлой неделе Промес не смог вернуться в Россию из ОАЭ.
    • Его задержали из-за побега с места ДТП.
    • Параллельно экстрадиции футболиста «Спартака» добиваются Нидерланды, где его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: Metaratings

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    05.03.2024 19:07
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    Комментарии (23)
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    Дубина
    1709655362
    Кто кто газпром! Боятся лучшего лега России.
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    ...уефан
    1709655379
    ...верное у бабы ощущение)...
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    порт
    1709656373
    Кто не хочет? Закон.
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1709656381
    Да вся страна не хочет видеть в России беглого уголовника наркодилера, кроме сектантов! Гыгыгы
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    Cleaner
    1709658638
    Только УКРЫВАТЕЛИ наркоторговца из Спартака хотят возвращения Промеса в Россию. Остальным болельщикам СТЫДНО за Спартака...(((
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    shurik45
    1709659202
    Да кому он нужен? У этой дамочки какая то мания преследования и зацикленность на заговорах против Спартака ,которых нет. Команда и без Промеса неплохо движется в нужном для нее направлении,еще и без тренера на бровке.
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    val69
    1709659811
    Не кто-то, а всём известная блохастая контора...
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    AtticusFinch
    1709660635
    Ненавижу Спартак....Но Промес это настоящая звёздочка и украшение нашего Чемпионата России!приятно смотреть за игрой этого замечательного мастера!
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    BRO_football
    1709660827
    Ага. Наиболее адекватная часть футбольной аудитории не хочет.
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    saf05
    1709660936
    У неё есть дети, а вот мозгов нет.
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