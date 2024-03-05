Зарема: «Кто-то не хочет, чтобы Промес вернулся»

Зарема Салихова высказалась о ситуации с переносом на неделю судебного заседания по делу Квинси Промеса в ОАЭ.

«Считаю, что клубу надо перестать сливать информацию по ситуации с Промесом. Это очень вредит.

Решение суда за сутки озвучили. Такое ощущение, что кто-то не хочет, чтобы Промес вернулся, и просто занимается вредительством», – заявила Зарема.