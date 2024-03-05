Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Судебное заседание по делу Промеса в ОАЭ перенесли на неделю

    Судебное заседание по делу Промеса в ОАЭ перенесли на неделю

    Квинси Промес не вернется сегодня в Россию, как сообщалось ранее.

    Судебное заседание по делу вингера «Спартака» в ОАЭ перенесли на неделю.

    Во вторник судья не смог выйти на работу по личным причинам.

    Адвокаты футболиста пытаются ускорить процесс и готовят документы, чтобы заседание прошло в ближайшие дни.

    • В ОАЭ Промеса обвиняют в побеге с места ДТП.
    • Скорее всего, спартаковца оштрафуют и отпустят в Россию. Но есть риск тюремного заключения на срок до 4 лет.
    • Также экстрадиции Квинси добиваются Нидерланды, где его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

    Следите за новостями из мира футбола в нашем телеграм-канале!

    Новости по теме
    Уткин назвал главного пострадавшего в деле Промеса 5
    Депутат Милонов: «Промес – реальный геморройщик, у него говнище на говнище» 13
    Мостовой: «Промесу сейчас тяжелее всех» 31
    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.03.2024 17:31
    Рекомендуем
    Комментарии (43)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    СпорЦмен
    1709651152
    А теперь по чесноку. Начальники, что прикрыли его, создали ему, хотябы ситуацию, при которой он не находил себе место? Или, как всегда, высадили ему дисант мужиков и заставили обнимать его?
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1709651434
    В нашем "самом гуманном суде в мире" всё "порешали" бы за 10 минут.
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1709651606
    Мало мазутного бабла заслали за выкуп преступника. Гыгыгы
    Ответить
    Napaleon Banapart
    1709653789
    Теперь Факел проплатил....
    Ответить
    val69
    1709655100
    Бл, как газом пахнет.. Даже судья переборщил с дозировочкой.. Халява по ********..
    Ответить
    k611
    1709657906
    Не надо заранее сообщать завтра прилетит. Вот когда человек реально в Москве окажется, тогда и пишите. Главное чтобы это эпопея всё таки хорошо закончилась для футболиста...
    Ответить
    Cleaner
    1709658920
    Судье стало так СТЫДНО за Спартака, что он не вышел на работу в назначенное время!!! Ну сильно РЖУ ни могу!!!...)))
    Ответить
    bset
    1709661368
    Кто там был гениальный инсайдер, который сказал, что 5го числа он в Россию отправится?) Все они такие инсайдеры) Давайте я тоже побуду инсайдером - через неделю он отправится в Нидерланды. Если угадаю, я пророк и у меня связи в суде ОАЭ. Если нет, ну бывает, массоны вмешались и переиграли ситуацию.
    Ответить
    Fialet
    1709667404
    Чего то российские политики не вывозят против гейропейских.
    Ответить
    neim
    1709700489
    Да уж, а такие были красивые плакаты, громкие лозунги, радостные сообщения, сможет принять участие в следующей игре ... Только что не плясали, как на свадьбе. А всё оказалось просто пшик! И следующая игра у наркобарона похоже будет уже в колонии, нидерландской ))).
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+