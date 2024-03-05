Судебное заседание по делу Промеса в ОАЭ перенесли на неделю

Квинси Промес не вернется сегодня в Россию, как сообщалось ранее.

Судебное заседание по делу вингера «Спартака» в ОАЭ перенесли на неделю.

Во вторник судья не смог выйти на работу по личным причинам.

Адвокаты футболиста пытаются ускорить процесс и готовят документы, чтобы заседание прошло в ближайшие дни.

В ОАЭ Промеса обвиняют в побеге с места ДТП.

Скорее всего, спартаковца оштрафуют и отпустят в Россию. Но есть риск тюремного заключения на срок до 4 лет.

Также экстрадиции Квинси добиваются Нидерланды, где его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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