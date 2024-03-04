Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Депутат Журова отреагировала на новость о вмешательстве российских политиков в дело Промеса

    Депутат Журова отреагировала на новость о вмешательстве российских политиков в дело Промеса

    Депутат Госдумы РФ Светлана Журова сочла неправдоподобной версию, согласно которой Квинси Промес избежал экстрадиции в Нидерланды благодаря влиятельным российским политикам.

    – Как это возможно вообще? Очень интересно. Тут просто вопрос договоренностей Нидерландов и ОАЭ.

    У нас, например, с ОАЭ есть договор о выдаче. Если бы Промес был гражданином России, нам бы его выдали.

    Тут все вопросы к Нидерландам и какие у них соглашения. Если таких договоренностей нет, то человек должен улететь туда, куда он хочет.

    – То есть вы не верите, что Квинси могут вытаскивать из ОАЭ с помощью наших высокопоставленных чиновников?

    – Нет. Думаю, что там все в рамках закона. Промес не гражданин России, мы не можем за него как‑то вступаться. Повторюсь, все вопросы к самим голландцам.

    • Ожидается, что завтра Промес вернется в Россию.
    • В Нидерландах его приговорили к 6 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • В ОАЭ спартаковец сбежал с места ДТП, за что будет оштрафован, хотя ему грозило до 4 лет лишения свободы.

    Новости по теме
    «Спартак» накажет Промеса после возвращения игрока в Россию
    Черчесов высказался о ситуации с Промесом 2
    Снейдер поддержал Промеса 6
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2024 23:46
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    СпорЦмен
    1709586856
    Просто депутаты РФ, дали возможно саудитам, подергать за усы Евросоюз, в лице Голандии.
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1709587436
    На сегодня все влиятельные российские политики - питерские. )
    Ответить
    NewLife
    1709588232
    Запустят утку, потом обсуждают, кто во что горазд. Стыд.
    Ответить
    GermanVo
    1709589969
    Какая же она всё-таки дура пустоголовая.
    Ответить
    kazancevka99
    1709590437
    Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1709608112
    Чемодан решает всё
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1709608329
    Много странного вокруг этого всего! Но то что промес барыга это точно и с ножичком тоже правда
    Ответить
    Алексей З
    1709612518
    Походу , пробмжовские упыри забыли ей объяснить что надо говорить. Местным холуям методички выдали , а в ГД не довезли.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+