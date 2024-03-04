Депутат Журова отреагировала на новость о вмешательстве российских политиков в дело Промеса

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова сочла неправдоподобной версию, согласно которой Квинси Промес избежал экстрадиции в Нидерланды благодаря влиятельным российским политикам.

– Как это возможно вообще? Очень интересно. Тут просто вопрос договоренностей Нидерландов и ОАЭ.

У нас, например, с ОАЭ есть договор о выдаче. Если бы Промес был гражданином России, нам бы его выдали.

Тут все вопросы к Нидерландам и какие у них соглашения. Если таких договоренностей нет, то человек должен улететь туда, куда он хочет.

– То есть вы не верите, что Квинси могут вытаскивать из ОАЭ с помощью наших высокопоставленных чиновников?

– Нет. Думаю, что там все в рамках закона. Промес не гражданин России, мы не можем за него как‑то вступаться. Повторюсь, все вопросы к самим голландцам.