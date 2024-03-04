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    Появились подробности ДТП с участием Промеса в ОАЭ

    Стало известно, при каких обстоятельствах Квинси Промес попал в аварию на территории ОАЭ.

    «Ситуация не такая ужасная. ДТП у Промеса – обычная «жестянка» (он задел другую машину), без пострадавших.

    Такие аварии оформляются через приложение, там не нужно дожидаться полиции. Поэтому на суде он вполне сможет сказать, что тупо решил, что страховая потом сама разберется.

    Уверен, на первый раз эта отмазка прокатит и арестовывать его никто не будет», – сообщил источник.

    • Ожидается, что завтра Промес вернется в Россию.
    • В Эмиратах его оштрафуют за побег с места ДТП.
    • Нидерланды добивались экстрадиции футболиста «Спартака», чтобы он отправился в тюрьму на 7,5 лет.
    • Есть версия, что выдачу Квинси власти ОАЭ заблокировали после консультаций с влиятельными российскими политиками.

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    Источник: «Мутко против»

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    04.03.2024 21:58
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    Комментарии (23)
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    VPERDIV SPARTAK
    1709579386
    Подтусовали влиятельные наверняка тему
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    Krics
    1709579707
    Проделки Миллера,проделки Миллера,ихмо.
    Ответить
    JIEGEHDA
    1709581244
    Да по любому Газпром купил . Сотка инфа
    Ответить
    Ниф-Ниф
    1709581405
    Свободу Антохе!
    Ответить
    Art1989
    1709582319
    Он какой-то бигудевый)))
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    BVG4
    1709582866
    У него на подсознательном уровне - напакостить и в тину нырнуть! Драку с Зенитом спровоцировал, а когда "жаренным" запахло, внезапно уменьшился в размерах и исчез с экранов радаров! Джигит с Дельфином, наоборот, ни при делах, попервах и ни ухом, ни рылом, в стороне, а потом на первые роли повыползали, как из её, на лыжах! Видать генетика такая, своеобразная у "Рубероида"! Вот и у арабов, тоже также напакостил и "на когти встал"! Зачем? Ну видимо нутро такое....
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    Mirak92
    1709583941
    Да уже *******!!!!!!!!!!!ТО Зарема месяцами ,то губернев ,то Глушаков ,сейчас **** постить пол года будите???????? Вчера к примеру ,Байер стал еще ближе к чемпионству.Наполи круто вырвал победу , НЕТ млять .ХУ..ня одна .НА,Й ИДИТЕ АДМИНЫ .УЕ:АНЫ .
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    Конопляных дел мастер
    1709584660
    И когда только успевает ножичком пырнуть, кокса полторы тонны притащить и с ДТП здриснуть?
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    WE ARE FOR PETER
    1709609183
    Как задел,на чём ехал ? Почему был не с командой а болтался!? Лукойл не придумал исчо,!)
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    BarStep
    1709614217
    ..обычная жестянка.., .. тупо решил.., отмазка прокатит.. Фу, ну и сленг у афтора.. Аа, это же те кто всегда против всего., ну понятно
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