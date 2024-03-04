Появились подробности ДТП с участием Промеса в ОАЭ

Стало известно, при каких обстоятельствах Квинси Промес попал в аварию на территории ОАЭ.

«Ситуация не такая ужасная. ДТП у Промеса – обычная «жестянка» (он задел другую машину), без пострадавших.

Такие аварии оформляются через приложение, там не нужно дожидаться полиции. Поэтому на суде он вполне сможет сказать, что тупо решил, что страховая потом сама разберется.

Уверен, на первый раз эта отмазка прокатит и арестовывать его никто не будет», – сообщил источник.