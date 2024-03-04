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    В Госдуме оценили скорое возвращение Промеса в Россию

    Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал о своем отношении к вероятному возвращению Квинси Промеса в Россию после ареста в ОАЭ.

    • Футболиста на прошлой неделе задержали в Дубае за то, что он скрылся с места ДТП.
    • Вингеру «Спартака» грозило до 4 лет лишения свободы, но в итоге его только оштрафуют.
    • Нидерланды добивались экстрадиции Промеса, чтобы он отправился в тюрьму на 7,5 лет.
    • Есть версия, что выдачу Квинси власти ОАЭ заблокировали после консультаций с влиятельными российскими политиками.

    «Возвращение Промеса в Россию – это неплохо как для «Спартака», так и для болельщиков. Пусть играет.

    Порочит ли Промес честь клуба – дело «Спартака». Клуб отстаивает не только интересы Квинси, но и свои личные. Интересы «Спартака» превыше всего.

    Думаю, все обстоит не совсем так, как это пытаются выставить наши голландские соседи – стремная ситуация. Вот если Нидерланды докажут «Спартаку» и нашим правоохранительным органам, что Промес действительно такой негодяй, то клуб примет решение согласно совести и законодательству РФ.

    Уверен, они даже не будут мешкать с этим. Промеса в чем только не упрекнули: и поножовщина, и наркотики, и членство в какой-то банде. Как прочитаю, ощущение, что в этом Промесе все воплощение зла. Будет «Спартак» оставлять такого спортсмена? Нет», – заявил Свищев.

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    Источник: Sport24

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    04.03.2024 20:50
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    Комментарии (18)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709575354
    Ещё один сектант, позорящий прежде всего себя. Гыгыгы
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    ...уефан
    1709575540
    ... ну вот, уже никто и не рискует тявкнуть против, когда поставили перед фактом возвращения Промеса! А многие там вонь поднимали! А я говорил, будет играть! И точка!...
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    ivany4
    1709575690
    Возможно впервые читаю умные мысли от чиновника. Порочит ли Промес честь клуба – дело «Спартака». Клуб отстаивает не только интересы Квинси, но и свои личные. Интересы «Спартака» превыше всего. Вот если Нидерланды докажут «Спартаку» и нашим правоохранительным органам, что Промес действительно такой негодяй, то клуб примет решение согласно совести и законодательству РФ. Уверен, они даже не будут мешкать с этим. После этого всем голубым негодяям и незнайкам заткнуться и заботиться о проблемах своих клубов. Хотя о чем это я, о них же не пишут, они ведь не НАРОДНАЯ КОМАНДА, и за них никто не переживает и не вступится, в случае чего.)))
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    MaxRnD
    1709576204
    Лавров ж/б ! Ещё бы следом выводок подшакаливающих "табаки" Колоскова, Алаева и иже с ними показательно на "бутылку посадить". Бывает, опарафинились чуток, не угадали с направлением ветра ....
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    Project Бабангида
    1709577160
    по завершению карьеры он этот наркокартель возглавит. Володин с Матвиенко кофе порошковый подавать будут
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    rash1959
    1709577379
    Готовьтесь, приходит "новая элита"
    Ответить
    TIMOTHY
    1709578133
    Грев заслужили,красавцы
    Ответить
    mikatv
    1709588175
    Стремный какой-то депутат. И соседи у него голландцы. Шмаль они ему что ли в чай подсыпают?
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