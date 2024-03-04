В Госдуме оценили скорое возвращение Промеса в Россию

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал о своем отношении к вероятному возвращению Квинси Промеса в Россию после ареста в ОАЭ.

Футболиста на прошлой неделе задержали в Дубае за то, что он скрылся с места ДТП.

Вингеру «Спартака» грозило до 4 лет лишения свободы, но в итоге его только оштрафуют.

Нидерланды добивались экстрадиции Промеса, чтобы он отправился в тюрьму на 7,5 лет.

Есть версия, что выдачу Квинси власти ОАЭ заблокировали после консультаций с влиятельными российскими политиками.

«Возвращение Промеса в Россию – это неплохо как для «Спартака», так и для болельщиков. Пусть играет.

Порочит ли Промес честь клуба – дело «Спартака». Клуб отстаивает не только интересы Квинси, но и свои личные. Интересы «Спартака» превыше всего.

Думаю, все обстоит не совсем так, как это пытаются выставить наши голландские соседи – стремная ситуация. Вот если Нидерланды докажут «Спартаку» и нашим правоохранительным органам, что Промес действительно такой негодяй, то клуб примет решение согласно совести и законодательству РФ.

Уверен, они даже не будут мешкать с этим. Промеса в чем только не упрекнули: и поножовщина, и наркотики, и членство в какой-то банде. Как прочитаю, ощущение, что в этом Промесе все воплощение зла. Будет «Спартак» оставлять такого спортсмена? Нет», – заявил Свищев.