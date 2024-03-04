Реакция Губерниева на скорое возвращение Промеса в Россию

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал о своем отношении к вероятному возвращению Квинси Промеса в Россию после ареста в ОАЭ.

Футболиста на прошлой неделе задержали в Дубае за то, что он скрылся с места ДТП.

Вингеру «Спартака» грозило до 4 лет лишения свободы, но в итоге его только оштрафуют.

Нидерланды добивались экстрадиции Промеса, чтобы он отправился в тюрьму на 7,5 лет.

Есть версия, что выдачу Квинси власти ОАЭ заблокировали после консультаций с влиятельными российскими политиками.

– Промес возвращается в Россию. Как вы к этому относитесь?

– Я в восторге! Думаю, нам нужно будет собрать делегацию и встречать его в аэропорту, потому что такие люди украшают российский футбол. Это прекрасная новость для всех нас.

Мы будем брать пример с Промеса. То, что он сделал в Нидерландах, то, что Квинси совершил в ОАЭ – это прекрасная реклама футболу, «Спартаку» и общечеловеческим ценностям. Да здравствует Квинси Промес!

– Что с ним делать «Спартаку»?

– Приличные люди давно бы послали Промеса, а у нас он будет играть за «Спартак». Поэтому все нормально.