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    Реакция Губерниева на скорое возвращение Промеса в Россию

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал о своем отношении к вероятному возвращению Квинси Промеса в Россию после ареста в ОАЭ.

    • Футболиста на прошлой неделе задержали в Дубае за то, что он скрылся с места ДТП.
    • Вингеру «Спартака» грозило до 4 лет лишения свободы, но в итоге его только оштрафуют.
    • Нидерланды добивались экстрадиции Промеса, чтобы он отправился в тюрьму на 7,5 лет.
    • Есть версия, что выдачу Квинси власти ОАЭ заблокировали после консультаций с влиятельными российскими политиками.

    – Промес возвращается в Россию. Как вы к этому относитесь?

    – Я в восторге! Думаю, нам нужно будет собрать делегацию и встречать его в аэропорту, потому что такие люди украшают российский футбол. Это прекрасная новость для всех нас.

    Мы будем брать пример с Промеса. То, что он сделал в Нидерландах, то, что Квинси совершил в ОАЭ – это прекрасная реклама футболу, «Спартаку» и общечеловеческим ценностям. Да здравствует Квинси Промес!

    – Что с ним делать «Спартаку»?

    – Приличные люди давно бы послали Промеса, а у нас он будет играть за «Спартак». Поэтому все нормально.

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    Источник: Sport24

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    04.03.2024 20:10
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    Комментарии (26)
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    лёвчик
    1709575743
    сплетница и Баба от подъезда кто тебе разрешил кнопки на коине нажимать вместо того чтобы веслами махать занялся бц реальным самообразованием а не покупал бы дипломы
    Ответить
    ...уефан
    1709575971
    ...Губу на лоботомию! Срочно!...
    Ответить
    zarsm
    1709576710
    Целка невредимка прям) Кретину который в прямом эфире выражался известными фразами, слово вообще не положено говорить
    Ответить
    TIMOTHY
    1709578295
    Приличные люди ...а в спартаке пусть играет,))
    Ответить
    Krics
    1709579150
    Как клошары вступились за того,кто их вратаря называл г*а*в*н*о*м в прямом эфире,ихмо.
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1709579964
    Срамота
    Ответить
    Вомбат
    1709580134
    Я, как всегда, не согласен с Губерниевым. Для российского футбола наличие такого игрока в РПЛ хорошо. Для репутации Спартака это вообще ничего не меняет. Будь он хоть маньяк-людоед, ниже она уже не упадет.
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    andr45
    1709586993
    ГУБЕРНИЕВ "Приличные люди давно бы послали Промеса. Я же в восторге! Думаю, нам нужно будет собрать делегацию и встречать его в аэропорту, потому что такие люди украшают российский футбол. Это прекрасная новость для всех нас."
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    Сергей-Сарана-vkontakte
    1709597317
    Не нравится Губерниев, но здесь он прав на все 100! Позорище!
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    Алексей З
    1709614568
    Приличные люди и тебя давно бы выгнали с телевидения , однако ж ты там. Поэтому всё нормально.
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