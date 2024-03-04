Бубнов оценил расширенный состав сборной России на матчи с Сербией и Парагваем

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал выбор тренерским штабом сборной России расширенного состава на товарищеские матчи национальной команды с Сербией и Парагваем. Состав из 38 игроков был объявлен до начала 19-го тура РПЛ, прошедшего 1-3 марта.

«Для тренерского штаба выбор расширенного состава наверняка был нелегким. Команды премьер-лиги проводили только контрольные игры, и кондиции далеко не всех футболистов можно объективно оценить. До матча с Сербией команды проведут только два тура, вполне вероятно, что список претерпит изменения.

Голкиперы

Вратарская линия практически не вызывает вопросов. Лантратова и Сафонова можно считать главными претендентами на место в основном составе. Третьим в итоговой заявке, скорее всего, окажется Лунев, который хорошо проявляет себя в еврокубках.

Меньше всего шансов у Максименко. Он даже в клубе далеко не всегда играет. Если он пропустит матч с «Зенитом», то никто не удивится (комментарий был дан до начала игры «Зенит» – «Спартак» – прим.).

Защитники

Оборона больше всего вызывает беспокойство. Объективно в России не хватает качественных футболистов задней линии, особенно в центральной зоне. Выбор у Карпина небольшой.

Как в расширенный список попал Чистяков? Он в «Зените» не играл, а сейчас перебрался в «Сочи», который идет на последнем месте. Его включение вызывает вопросы. Непонятно, по каким критериям отбирали этого футболиста. Адамов – непонятный кандидат. Арсен также не мог пробиться в основу питерцев и играет сейчас в «Оренбурге».

Если Осипенко не получит травму после возобновления чемпионата, то окажется в стартовом составе. Компанию ему составит Солдатенков. На флангах можно задействовать Скопинцева и Волкова.

Непонятно, почему Карпин игнорирует Гоцука. С учетом дефицита классных центральных защитников, Кирилл бы пригодился в любом случае, пусть даже как игрок ротации, учитывая плотный календарь. Почему не попробовать? Он капитан в «Пари НН», клуб неплохо выступает в РПЛ. Гоцук не слабее Чистякова, однозначно.

Полузащитники

В последних матчах Карпин доверял легионерам. В этот раз ситуация, скорее всего, будет схожая. В Европе команды не прерывались на зимнюю паузу, как в России. Алексей Миранчук, Головин и Кузяев сейчас играют важную роль в своих командах. А вот вызов Захаряна немного удивил. У Арсена мало что получается в «Реал Сосьедад», несмотря на доверие тренерского штаба.

Если все включенные в расширенный список полузащитники будут в строю, то главного тренера сборной ждет приятная головная боль. Выбор в этой линии по-настоящему большой. Тот же Глушенков может сыграть и в атаке, и на фланге, и в подыгрыше, но не факт, что мы увидим его в стартовом составе.

Не было сомнений, что Карпин вызовет Пиняева. Сергей – самый быстрый игрок РПЛ. Если их поставить вместе с Антоном Зиньковским в стартовый состав по краям, то будет очень хорошо. О таких флангах можно только мечтать. Нападающим нужно лишь подставлять головы, чтобы забивать.

Форварды

Сергеев – это футболист с сумасшедшим голевым чутьем. С такими навыками нападающих в РПЛ нет. Если кто-то вспомнит Дзюбу, то он уже не тот Дзюба, за игрой которого мы наблюдали еще несколько лет назад. Сергеев хорошо выходит на замену, и это тоже нужно уметь делать. Интересно было бы увидеть их дуэт с Тюкавиным, чтобы сравнить уровень.

Соболев – своеобразный форвард. Его часто подводит отсутствие дисциплины, главное, чтобы в сборной он не вел себя так, как в некоторых матчах «Спартака». Чалов также заслужил вызов по игре в осенней части чемпионата. Вполне вероятно, что все четверо окажутся в итоговой заявке», – написал Бубнов.