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    • Широков: «Не представляю в своей команде такого футболиста, как Промес»

    Широков: «Не представляю в своей команде такого футболиста, как Промес»

    Генеральный директор «Леон Сатурна» Роман Широков высказался о ситуации вокруг своего экс-партнера по «Спартаку» Квинси Промеса.

    • В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
    • Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
    • За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
    • На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.

    «Вопросы к «Спартаку», стоит ли им расставаться с ним или нет. У них информации больше.

    На данный момент не могу представить, что у меня в команде играет такой футболист, но всe в жизни бывает», – сказал Широков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.03.2024 23:12
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    Комментарии (46)
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    qwertyйцукен
    1709498909
    Даже Широков, который пинал лежачего судью ногами по голове, даже этот мезавец считает себя святым по сравнению с Промесом.Гы гы
    Ответить
    mibrodaz
    1709499127
    Ecли нужнa пoмoщь в cтавкax - leobets.ru
    Ответить
    AtticusFinch
    1709499189
    Один законченный отморозок не представляет в своей команде ,человека, чья вина по сути не доказана ....фу ...или Вы всем решениям гейских судов Нидерландов...или как там этих ублюдков будите верить? они же все там подонки....
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    aaaaahhhh
    1709500056
    Не даром так много времени провел в Зените. Совсем не даром!!!
    Ответить
    The only one
    1709518457
    Ну да. Два "весёлых" в одной команде- это много.
    Ответить
    Алексей З
    1709519960
    " Образец нравственности и непогрешимости" даёт оценку другим. Это что-то !!!
    Ответить
    Дубина
    1709526953
    клоун газпромовский( забыл как судей бил на поле и игроков? бич
    Ответить
    САДЫЧОК
    1709529328
    Ты сам Широков злостный нарушитель закона ! Дрыщь!
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709536106
    Из нормальной команды выгоняют сразу за куда меньшие провинности. Пример Мамаев и Кокорин. Они по сравнению с наркобарыгой шалунишки в ясельной группе. Гыгыгы
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    Cleaner
    1709536663
    ОТМАЗАННЫЙ Широков, НЕ ТЕБЕ о морали рассуждать! Ты бил НОГАМИ лежащего на поле судью на глазах у зрителей. Стыдно за Спартака...(((
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