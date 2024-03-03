Широков: «Не представляю в своей команде такого футболиста, как Промес»

Генеральный директор «Леон Сатурна» Роман Широков высказался о ситуации вокруг своего экс-партнера по «Спартаку» Квинси Промеса.

В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.

Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.

За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.

На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.

«Вопросы к «Спартаку», стоит ли им расставаться с ним или нет. У них информации больше.

На данный момент не могу представить, что у меня в команде играет такой футболист, но всe в жизни бывает», – сказал Широков.