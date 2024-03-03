«Хорошо выступили»: тен Хаг – о поражении «МЮ» в дерби

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался по матчу 27-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:3).
- «МЮ» открыл счет в 1-м тайме и ушел на перерыв лидером.
- Во 2-м тайме у «Сити» дубль оформил Фил Фоден.
- Еще один мяч забил Эрлинг Холанд.
«В целом мы хорошо выступили. Быстро открыли счет и имели возможность забить второй мяч. Мне понравилась наша оборона. Но после первого пропущенного мяча наступило разочарование. Все равно у нас были возможности на ничью и даже победу.
Мы здорово перекрывали середину поля и свою штрафную», – цитирует тен Хага ВВС.