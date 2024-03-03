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    «Хорошо выступили»: тен Хаг – о поражении «МЮ» в дерби

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался по матчу 27-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:3).

    • «МЮ» открыл счет в 1-м тайме и ушел на перерыв лидером.
    • Во 2-м тайме у «Сити» дубль оформил Фил Фоден.
    • Еще один мяч забил Эрлинг Холанд.

    «В целом мы хорошо выступили. Быстро открыли счет и имели возможность забить второй мяч. Мне понравилась наша оборона. Но после первого пропущенного мяча наступило разочарование. Все равно у нас были возможности на ничью и даже победу.

    Мы здорово перекрывали середину поля и свою штрафную», – цитирует тен Хага ВВС.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.03.2024 21:51
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    Комментарии (11)
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    MANCHESTER_RED_MAN
    1709493481
    Идиот
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    Play
    1709494773
    Это просто п******, с такими заявлениями после такой игры, человеку место в психиатрической клинике, а не у руля такой команды как МЮ.
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    Таврида
    1709496027
    "Мир — это в@йна, добро — это зло". Угадайте в какой стране это написано...
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    САНЁК17
    1709496572
    Тут без комментарии , тренер все сказал!
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    ц
    1709498725
    Когда же этот бред надоест ???
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    Damir07
    1709526912
    Наверное он там на скамейке обкурился 27 ударов по воротам вашим вы 2 раза только ударили и случайно один гол забили а вы говорите в другой день выиграли бы В другой день там не 3 гола вам забили бы а все 27 сколько раз в ворота удали так что хватит сказки рассказывать Наверное тренер нормальный был бы на примете редклиф давно уволил бы его а так по любому в каких то мечтах там тен хаг летает и рассказывает о будущем
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    Oldtrafford83
    1709527431
    Я не пойму, а что то другого ожидали?? Чего все так удивляются, у МС уже давно машина выстроена на автомате, а тут приехала команда с 10+ травмированными и тд, повезло что хотя бы первый тайм подарил хоть какую то интригу, всё будет норм, сезон закончим в пятёрке точно. GGMU
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    russeus
    1709542617
    Я понимаю, он бы тренировал Шеффилд или Борнмут, он тренирует МЮ, летит в одну калитку в дерби, чудом просто не 1:5 или больше и потом говорит о хорошей игре, стыдно, вот даже автобус поставить нормальный не может, на багаже Сульшера наиграл тот сезон на ЛЧ, а в этом после полноценной подготовки, точечных усилений на хорошие деньги результата нет, это дно.
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