«Хорошо выступили»: тен Хаг – о поражении «МЮ» в дерби

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался по матчу 27-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:3).

«МЮ» открыл счет в 1-м тайме и ушел на перерыв лидером.

Во 2-м тайме у «Сити» дубль оформил Фил Фоден.

Еще один мяч забил Эрлинг Холанд.

«В целом мы хорошо выступили. Быстро открыли счет и имели возможность забить второй мяч. Мне понравилась наша оборона. Но после первого пропущенного мяча наступило разочарование. Все равно у нас были возможности на ничью и даже победу.

Мы здорово перекрывали середину поля и свою штрафную», – цитирует тен Хага ВВС.