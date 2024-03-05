Игроки «МЮ» выразили обеспокоенность из-за нагрузок от тен Хага

Некоторые игроки «Манчестер Юнайтед» считают, что нагрузки, которые предлагает главный тренер команды Эрик тен Хаг, могут способствовать увеличению количества травмированных.

По их мнению, интенсивность тренировок слишком велика после 62 игр в прошлом сезоне.

В этом сезоне в «МЮ» зафиксировали 47 случаев травм и болезней. 9 игроков вынужденно пропустили дерби с «Манчестер Сити» (1:3) в 27-м туре АПЛ 3 марта.