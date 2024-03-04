Гвардиола прокомментировал чудовищный промах Холанда в дерби «Ман Сити» – «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал оценку эпизоду с промахом Эрлинга Холанда.

Норвежец в конце 1-го тайма дерби с «Манчестер Юнайтед» не попал в пустые ворота, находясь в метре от них. Он пробил выше.

В итоге Холанд забил на 91-й минуте.

«Сити» победил со счетом 3:1.

«Мы оба были разочарованы. Я хочу, чтобы он забивал четыре-пять голов в каждом матче.

Он может не забить и погрустить 10 секунд, промахнуться еще пять раз и погрустить еще 10 секунд. Но затем он должен вычеркнуть этот момент из памяти и двигаться к следующему.

Промахиваются все, но не все после промаха улыбаются и идут дальше. Это определяет великих футболистов. Холанд входит в их число, поэтому он именно так и поступил», – сказал Гвардиола.