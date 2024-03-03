АПЛ. «Сити» победил в дерби «МЮ» (3:1) благодаря дублю Фодена, отставание от «Ливерпуля» – 1 очко

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 27-го тура АПЛ – 3:1.

Дубль в составе победителей сделал Фил Фоден, еще один гол забил Эрлинг Холанд. У гостей единственный мяч на счету Маркуса Рэшфорда.

«Сити» набрал 62 очка и занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на одно очко. «МЮ» с 44 очками идет на шестой строчке.

Англия. АПЛ. 27-й тур

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 3:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Рэшфорд, 8; 1:1 – Фоден, 56; 2:1 – Фоден, 80; 3:1 – Холанд, 90+1.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Следите за новостями из мира футбола в нашем телеграм-канале!