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    • АПЛ. «Сити» победил в дерби «МЮ» (3:1) благодаря дублю Фодена, отставание от «Ливерпуля» – 1 очко

    АПЛ. «Сити» победил в дерби «МЮ» (3:1) благодаря дублю Фодена, отставание от «Ливерпуля» – 1 очко

    «Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 27-го тура АПЛ – 3:1.

    Дубль в составе победителей сделал Фил Фоден, еще один гол забил Эрлинг Холанд. У гостей единственный мяч на счету Маркуса Рэшфорда.

    «Сити» набрал 62 очка и занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на одно очко. «МЮ» с 44 очками идет на шестой строчке.

    Англия. АПЛ. 27-й тур

    Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 3:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Рэшфорд, 8; 1:1 – Фоден, 56; 2:1 – Фоден, 80; 3:1 – Холанд, 90+1.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.03.2024 20:28
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    Комментарии (2)
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    1709487817
    Вообще не понятно, зачем Тен Хааг привозил команду на матч, какой был план на игру, какие идеи у него в голове. Рэшфорд дурака воткнул и рады, а что дальше полтора часа делать никто не знает. Если бы не Онана и Холанд с похмелья, там бы нужно было специального человека ставить, чтобы мячи из сетки вынимал.
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    MANCHESTER_RED_MAN
    1709488969
    Тен хаг не про стабильность, забудьте.. Нужен новый тренер
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