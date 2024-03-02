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    • Реакция Семака на отсутствие Промеса в матче «Зенит» – «Спартак»

    Реакция Семака на отсутствие Промеса в матче «Зенит» – «Спартак»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отсутствие у «Спартака» Квинси Промеса в очном матче 19-го тура РПЛ.

    • В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
    • Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
    • За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
    • На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.

    «Насколько потеря Промеса является бонусом для «Зенита»? Это может показать только игра. Промес – игрок, который может индивидуально решить момент, оттянуться, сыграть в роли диспетчера. Александр Соболев – игрок другого плана. В компоненте фланговых передач и стандартных положений «Спартак» будет лучше сегодня. Сложно предположить, как будет складываться игра.

    Мы отталкиваемся от своей игры, стараемся играть активно, агрессивно, «Спартак» тоже старается действовать активно. Предсезонные матчи показали, что они пытаются играть вертикально, активно, их атака прилично выглядит», – сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.03.2024 19:40
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    Комментарии (2)
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    alex1951
    1709402494
    Ну и все.....Финина ля комедия......как оказалась - он не российский гражданин.... Спартак его уже не защитит... Кирдык......
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    alex1951
    1709402636
    А с точки зрения рос. чемпионата......шансы появляются у Зени и Динамо... Будем посмотреть...
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