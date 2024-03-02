Примера. «Севилья» победила «Сосьедад», Захаряна заменили во втором тайме

«Севилья» победила «Реал Сосьедад» в матче 27-го тура Примеры. Дублем у хозяев отметился нападающий Юссеф Эн-Несири. Еще один мяч забил защитник Серхио Рамос. У гостей реализовал пенальти нападающий Андре Силва. 11-метровый был назначен за игру рукой Рамосом в своей штрафной. Также у команды из Сан-Себастьяна отличился вышедший на замену Брайс Мендес.

Полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян вышел в основном составе и отметился ударом из-за штрафной в начале первого тайма, который не без труда отбил голкипер хозяев Эрьян Нюланд. Россиянина заменили на 61-й минуте.

«Севилья» на данный момент поднялась на 14-ю позицию в Примере, набрав 27 очков. Отрыв команды от зоны вылета теперь достиг девяти очков. «Реал Сосьедад» остается седьмым с 40 очками.

Испания. Примера. 27-й тур

Севилья – Реал Сосьедад – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Эн-Несири, 11; 2:0 – Эн-Несири, 13; 2:1 – Силва, 45+5, с пенальти; 3:1 – Рамос, 66; 3:2 – Мендес, 90+2.

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