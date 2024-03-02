Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Примера. «Севилья» победила «Сосьедад», Захаряна заменили во втором тайме

    Примера. «Севилья» победила «Сосьедад», Захаряна заменили во втором тайме

    «Севилья» победила «Реал Сосьедад» в матче 27-го тура Примеры. Дублем у хозяев отметился нападающий Юссеф Эн-Несири. Еще один мяч забил защитник Серхио Рамос. У гостей реализовал пенальти нападающий Андре Силва. 11-метровый был назначен за игру рукой Рамосом в своей штрафной. Также у команды из Сан-Себастьяна отличился вышедший на замену Брайс Мендес.

    Полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян вышел в основном составе и отметился ударом из-за штрафной в начале первого тайма, который не без труда отбил голкипер хозяев Эрьян Нюланд. Россиянина заменили на 61-й минуте.

    «Севилья» на данный момент поднялась на 14-ю позицию в Примере, набрав 27 очков. Отрыв команды от зоны вылета теперь достиг девяти очков. «Реал Сосьедад» остается седьмым с 40 очками.

    Испания. Примера. 27-й тур

    Севилья – Реал Сосьедад – 3:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Эн-Несири, 11; 2:0 – Эн-Несири, 13; 2:1 – Силва, 45+5, с пенальти; 3:1 – Рамос, 66; 3:2 – Мендес, 90+2.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Новости по теме
    Стали известны стартовые составы на матч «Севилья» – «Реал Сосьедад»: 2 марта
    «Севилья» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2024
    «Севилья» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 27 тура Примеры, 2 марта
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.03.2024 18:03
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Fialet
    1709395673
    Захирян совсем захирел.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+