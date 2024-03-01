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    • «Севилья» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 27 тура Примеры, 2 марта

    «Севилья» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 27 тура Примеры, 2 марта

    В субботу, 2 марта, в 27-м туре Примеры встретятся «Севилья» и «Реал Сосьедад». Игра пройдет в Севилье, начало – в 16:00 (мск).

    «Севилья»

    Под руководством Кике Санчеса Флореса «Севилья» набрала 24 очка и занимает 15-е место в таблице. Хозяева поля победили в 5 играх, в 9 матчах сыграли вничью и 12 раз проиграли, разница мячей 30:38.

    «Реал Сосьедад»

    У «Реал Сосьедада» 40 очков в 26 играх и 7-е место в чемпионате. Коллектив Иманоля Альгуасиля одержал 10 побед, 10 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей – 35:26.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

    • 27.11.23 «Реал Сосьедад» – «Севилья» – 2:1;
    • 05.06.23 «Реал Сосьедад» – «Севилья» – 2:1;
    • 10.11.22 «Севилья» – «Реал Сосьедад» – 1:2;
    • 21.03.22 «Севилья» – «Реал Сосьедад» – 0:0;
    • 19.09.21 «Реал Сосьедад» – «Севилья» – 0:0.

    Прогноз на матч «Севилья» – «Реал Сосьедад»

    Перед матчем Лиги чемпионов с «ПСЖ» гости будут экономить силы и играть на минималках. «Севилья» в нынешнем сезоне редко выдает яркие шоу. Наш прогноз – ТМ (2,0) с коэффициентом 1.82.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.03.2024 14:33
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