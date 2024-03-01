В субботу, 2 марта, в 27-м туре Примеры встретятся «Севилья» и «Реал Сосьедад». Игра пройдет в Севилье, начало – в 16:00 (мск).

«Севилья»

Под руководством Кике Санчеса Флореса «Севилья» набрала 24 очка и занимает 15-е место в таблице. Хозяева поля победили в 5 играх, в 9 матчах сыграли вничью и 12 раз проиграли, разница мячей 30:38.

«Реал Сосьедад»

У «Реал Сосьедада» 40 очков в 26 играх и 7-е место в чемпионате. Коллектив Иманоля Альгуасиля одержал 10 побед, 10 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей – 35:26.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

Прогноз на матч «Севилья» – «Реал Сосьедад»

Перед матчем Лиги чемпионов с «ПСЖ» гости будут экономить силы и играть на минималках. «Севилья» в нынешнем сезоне редко выдает яркие шоу. Наш прогноз – ТМ (2,0) с коэффициентом 1.82.