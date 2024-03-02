«Краснодар» забил «Рубину» после грубой ошибки вратаря

В матче 19-го тура РПЛ «Краснодар» – «Рубин» хозяева открыли счет на 36-й минуте.
Центрфорвард хозяев Олакунле Олусегун получил передачу из глубины поля себе на ход, выскочивший из-за пределов штрафной голкипер гостей Юрий Дюпин не попал по мячу. Нигериец подработал мяч и переправил его в сетку, опередив стелившегося в подкате защитника Рустама Ашурматова.
- «Краснодар» ведет в счете 1:0 после первого тайма.
- Краснодарцы лидируют в РПЛ, а «Рубин» занимает седьмое место.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.