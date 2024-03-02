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    «Краснодар» забил «Рубину» после грубой ошибки вратаря

    В матче 19-го тура РПЛ «Краснодар» – «Рубин» хозяева открыли счет на 36-й минуте.

    Центрфорвард хозяев Олакунле Олусегун получил передачу из глубины поля себе на ход, выскочивший из-за пределов штрафной голкипер гостей Юрий Дюпин не попал по мячу. Нигериец подработал мяч и переправил его в сетку, опередив стелившегося в подкате защитника Рустама Ашурматова.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.03.2024 17:35
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    Комментарии (10)
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    Айболид
    1709390215
    газпром Дюпина купил . КАРАУУУУУУЛ !!!!!!!
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    ...уефан
    1709391399
    ...да и Сафонов мог себе притащить пару раз. Про три лимона алиментов думает...
    Ответить
    MaxRnD
    1709391971
    Песьяковщина
    Ответить
    BVG4
    1709393372
    Вот бляха! Хорошая игра! Но нечаянный АБСОЛЮТНО!!! гол, все испортил... Что ж бывает...
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    ...уефан
    1709393630
    ...со счётом 1-1 Краснодар проиграл. Рашидов любит со стандартами работать...
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    ...уефан
    1709393879
    ...чудом в конце игры Краснодар отскочил от красной. Хотя она была100%...
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