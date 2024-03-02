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    • «ПФК Кубань» – «Шинник»: прогноз на матч 21 тура Первой лиги, 2 марта

    «ПФК Кубань» – «Шинник»: прогноз на матч 21 тура Первой лиги, 2 марта

    В 21 туре Первой Лиги «ПФК Кубань» в Краснодаре сыграет с ярославским «Шинником». Игра начнется в 15:00 по мск.

    «Шинник»

    Команда занимает 13-е место в турнирной таблице с 24 очками. «Шинник» провел 20 матчей, одержал 6 побед, сыграл вничью 6 раз и потерпел 8 поражений. Разница мячей – 25:33.

    • Последний матч «Шинник» – «Иртыш» (1:2).

    «ПФК Кубань»

    Команда занимает 14-е место в таблице с 20 очками. «ПФК Кубань» провела 20 матчей, выиграла 5 раз, сыграла вничью 5 раз и потерпела 10 поражений. Разница мячей – 17:26.

    Прогноз на матч «ПФК Кубань» – «Шинник»

    В последних 3 очных встречах дважды выигрывала «Кубань», в одном матче победу одержали игроки «Шинника».

    Обе команды идут внизу турнирной таблицы и особо не показывают результативной игры. Предположим, в матче забьют меньше 3 голов. Что касается исхода поединка, предположим, краснодарцы сумеют набрать 3 очка. Наш прогноз – тотал меньше 2.5 (1.65), победа «ПФК Кубани» (2.28).

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    «Кубань» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    02.03.2024 09:01
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    Комментарии (1)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    The only one
    1709523459
    сами то поставили по своим прогнозам???
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