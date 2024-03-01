2 марта в Северном Лондоне состоится поединок 27 тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Кристал Пэлас». Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.
«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» продолжает бороться за место в топ-4 английской Премьер-Лиги. Команда Анге Постекоглу отстает от четвертого места на пять очков, однако у «Тоттенхэма» имеется одна игра в запасе.
«Кристал Пэлас»
Совсем недавно «Кристал Пэлас» сменил рулевого. Место ветерана тренерского цеха Роя Ходжсона занял известный австрийский специалист Оливер Гласнер. Под руководством нового наставника «Пэлас» сходу выдал классный перфоманс в матче с «Бернли», разгромив соперника со счетом 3:0.
Личные встречи
Последние три дерби завершились следующими исходами:
- 27.10.2023 «Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм» 1:2
- 06.05.2023 «Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас» 1:0
- 04.01.2023 «Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм» 0:4
Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»
«Тоттенхэм» Постекоглу привык активно идти вперед. «Кристал Пэлас» же получит шансы на контратаках. Рекомендованная ставка: обе забьют (1,70).