2 марта в Северном Лондоне состоится поединок 27 тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Кристал Пэлас». Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» продолжает бороться за место в топ-4 английской Премьер-Лиги. Команда Анге Постекоглу отстает от четвертого места на пять очков, однако у «Тоттенхэма» имеется одна игра в запасе.

«Кристал Пэлас»

Совсем недавно «Кристал Пэлас» сменил рулевого. Место ветерана тренерского цеха Роя Ходжсона занял известный австрийский специалист Оливер Гласнер. Под руководством нового наставника «Пэлас» сходу выдал классный перфоманс в матче с «Бернли», разгромив соперника со счетом 3:0.

Личные встречи

Последние три дерби завершились следующими исходами:

Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»

«Тоттенхэм» Постекоглу привык активно идти вперед. «Кристал Пэлас» же получит шансы на контратаках. Рекомендованная ставка: обе забьют (1,70).