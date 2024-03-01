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    • «Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 2 марта

    «Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 2 марта

    2 марта в Северном Лондоне состоится поединок 27 тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Кристал Пэлас». Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» продолжает бороться за место в топ-4 английской Премьер-Лиги. Команда Анге Постекоглу отстает от четвертого места на пять очков, однако у «Тоттенхэма» имеется одна игра в запасе.

    «Кристал Пэлас»

    Совсем недавно «Кристал Пэлас» сменил рулевого. Место ветерана тренерского цеха Роя Ходжсона занял известный австрийский специалист Оливер Гласнер. Под руководством нового наставника «Пэлас» сходу выдал классный перфоманс в матче с «Бернли», разгромив соперника со счетом 3:0.

    Личные встречи

    Последние три дерби завершились следующими исходами:

    Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»

    «Тоттенхэм» Постекоглу привык активно идти вперед. «Кристал Пэлас» же получит шансы на контратаках. Рекомендованная ставка: обе забьют (1,70).

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    «Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    01.03.2024 15:58
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