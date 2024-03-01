2 марта на стадионе «Сент-Джеймс Парк» состоится очередной поединок АПЛ. Местный «Ньюкасл» будет принимать «Вулверхэмптон». Начало встречи запланировано на 18:00 по Москве.

«Ньюкасл»

На уходящей неделе «Ньюкасл» провел очень непростой кубковый матч против «Блэкберн Роверс». Команда Эдди Хау смогла дожать соперника только в серии пенальти и со скрипом, но все же прошла в четвертьфинал старейшего футбольного турнира планеты.

«Вулверхэмптон»

Успехом в Кубке могут похвастать и подопечные Гари О’Нила. «Вулверхэмптон» довольно неожиданно одолел крепкий «Брайтон» – 1:0.

Личные встречи

Три крайних очных поединка команд завершились следующим образом:

Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Вулверхэмптон»

«Ньюкасл» не может выиграть на своем поле 4 матча кряду. Хозяевам «Сент-Джеймс Парка» пора прервать неудачную серию. Рекомендованная ставка: победа «Ньюкасла» (1,88).