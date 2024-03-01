2 марта на стадионе «Сент-Джеймс Парк» состоится очередной поединок АПЛ. Местный «Ньюкасл» будет принимать «Вулверхэмптон». Начало встречи запланировано на 18:00 по Москве.
«Ньюкасл»
На уходящей неделе «Ньюкасл» провел очень непростой кубковый матч против «Блэкберн Роверс». Команда Эдди Хау смогла дожать соперника только в серии пенальти и со скрипом, но все же прошла в четвертьфинал старейшего футбольного турнира планеты.
«Вулверхэмптон»
Успехом в Кубке могут похвастать и подопечные Гари О’Нила. «Вулверхэмптон» довольно неожиданно одолел крепкий «Брайтон» – 1:0.
Личные встречи
Три крайних очных поединка команд завершились следующим образом:
- 28.10.2023 «Вулверхэмптон» – «Ньюкасл» 2:2
- 12.03.2023 «Ньюкасл» – «Вулверхэмптон» 2:1
- 28.08.2022 «Вулверхэмптон» – «Ньюкасл» 1:1
Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Вулверхэмптон»
«Ньюкасл» не может выиграть на своем поле 4 матча кряду. Хозяевам «Сент-Джеймс Парка» пора прервать неудачную серию. Рекомендованная ставка: победа «Ньюкасла» (1,88).