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    • «Ньюкасл» – «Вулверхэмптон»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 2 марта

    «Ньюкасл» – «Вулверхэмптон»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 2 марта

    2 марта на стадионе «Сент-Джеймс Парк» состоится очередной поединок АПЛ. Местный «Ньюкасл» будет принимать «Вулверхэмптон». Начало встречи запланировано на 18:00 по Москве.

    «Ньюкасл»

    На уходящей неделе «Ньюкасл» провел очень непростой кубковый матч против «Блэкберн Роверс». Команда Эдди Хау смогла дожать соперника только в серии пенальти и со скрипом, но все же прошла в четвертьфинал старейшего футбольного турнира планеты.

    «Вулверхэмптон»

    Успехом в Кубке могут похвастать и подопечные Гари О’Нила. «Вулверхэмптон» довольно неожиданно одолел крепкий «Брайтон» – 1:0.

    Личные встречи

    Три крайних очных поединка команд завершились следующим образом:

    • 28.10.2023 «Вулверхэмптон» – «Ньюкасл» 2:2
    • 12.03.2023 «Ньюкасл» – «Вулверхэмптон» 2:1
    • 28.08.2022 «Вулверхэмптон» – «Ньюкасл» 1:1

    Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Вулверхэмптон»

    «Ньюкасл» не может выиграть на своем поле 4 матча кряду. Хозяевам «Сент-Джеймс Парка» пора прервать неудачную серию. Рекомендованная ставка: победа «Ньюкасла» (1,88).

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.03.2024 15:50
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