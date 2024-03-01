Радимов назвал главного кандидата на вылет из РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА и сборной России Владислав Радимов высказался о предстоящем матче красно-синих с «Оренбургом» в 19-м туре РПЛ.

– В моем понимании «Оренбург» – первый кандидат на вылет. Уход Капленко очень сильно им помешает, конечно. Деограсия в какой-то момент команду встряхнул, но дальше я чего-то такого особенного от них не увидел. Команда очень часто разбалансирована, это не тот «Оренбург», который был при Личке. Так что, я думаю, ЦСКА эту встречу выиграет.

– Армейцы закончили первую половину на восьмом месте, но практически не делали зимой громких переходов, отдали Кучаева...

– Ну, Кучаев и так не выходил в стартовом составе. Зато они взяли Мусаева из «Балтики» – хороший, качественный нападающий. Но будет, наверное, расцениваться как третий – при наличии Заболотного и Чалова. Игроки-то у ЦСКА есть, хотя скамейку было бы хорошо усилить.