Радимов назвал главного кандидата на вылет из РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА и сборной России Владислав Радимов высказался о предстоящем матче красно-синих с «Оренбургом» в 19-м туре РПЛ.
– В моем понимании «Оренбург» – первый кандидат на вылет. Уход Капленко очень сильно им помешает, конечно. Деограсия в какой-то момент команду встряхнул, но дальше я чего-то такого особенного от них не увидел. Команда очень часто разбалансирована, это не тот «Оренбург», который был при Личке. Так что, я думаю, ЦСКА эту встречу выиграет.
– Армейцы закончили первую половину на восьмом месте, но практически не делали зимой громких переходов, отдали Кучаева...
– Ну, Кучаев и так не выходил в стартовом составе. Зато они взяли Мусаева из «Балтики» – хороший, качественный нападающий. Но будет, наверное, расцениваться как третий – при наличии Заболотного и Чалова. Игроки-то у ЦСКА есть, хотя скамейку было бы хорошо усилить.
- Матч ЦСКА – «Оренбург» пройдет 2 марта и начнется в 14:00 мск.
- Армейцы занимают восьмое место в РПЛ с 28 очками после 18 туров. «Оренбург» идет 14-м с 15 очками.