Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Радимов назвал главного кандидата на вылет из РПЛ

    Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА и сборной России Владислав Радимов высказался о предстоящем матче красно-синих с «Оренбургом» в 19-м туре РПЛ.

    – В моем понимании «Оренбург» – первый кандидат на вылет. Уход Капленко очень сильно им помешает, конечно. Деограсия в какой-то момент команду встряхнул, но дальше я чего-то такого особенного от них не увидел. Команда очень часто разбалансирована, это не тот «Оренбург», который был при Личке. Так что, я думаю, ЦСКА эту встречу выиграет.

    – Армейцы закончили первую половину на восьмом месте, но практически не делали зимой громких переходов, отдали Кучаева...

    – Ну, Кучаев и так не выходил в стартовом составе. Зато они взяли Мусаева из «Балтики» – хороший, качественный нападающий. Но будет, наверное, расцениваться как третий – при наличии Заболотного и Чалова. Игроки-то у ЦСКА есть, хотя скамейку было бы хорошо усилить.

    • Матч ЦСКА – «Оренбург» пройдет 2 марта и начнется в 14:00 мск.
    • Армейцы занимают восьмое место в РПЛ с 28 очками после 18 туров. «Оренбург» идет 14-м с 15 очками.

    Новости по теме
    Федотов прокомментировал упущенную победу ЦСКА над «Оренбургом» 5
    Вратарь «Оренбурга» обвинил защитников в голе от ЦСКА 2
    Обзор матча ЦСКА – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео) 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2024 09:18
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+