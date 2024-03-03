Федотов прокомментировал упущенную победу ЦСКА над «Оренбургом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий по итогам матча 19-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1).

У москвичей отличился Тамерлан Мусаев.

«Оренбург» спасся благодаря голу Матиаса Переса.

ЦСКА идет в РПЛ 7-м.

– Соперник очень плотно играл, позиционно оборонялся. Тем не менее мы раскачивали игру и создавали моменты. Нам не хватало реализации, скорости в атакующих действиях. Но мы все равно контролировали ход поединка и уверенно забили гол. Это футбол, здесь нам нет времени унывать. Чемпионат возобновился, так что готовимся к следующему поединку. Мы настраивались на победу и были к ней близки, но не получилось. Значит, сделаем это в следующем матче.

– Почему команда нередко пропускает в концовках?

– Сложно ответить на этот вопрос. Я бы не говорил, что сегодня мы потеряли концентрацию – заброс соперника получился точным и неожиданным.