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    • Федотов прокомментировал упущенную победу ЦСКА над «Оренбургом»

    Федотов прокомментировал упущенную победу ЦСКА над «Оренбургом»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий по итогам матча 19-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1).

    – Соперник очень плотно играл, позиционно оборонялся. Тем не менее мы раскачивали игру и создавали моменты. Нам не хватало реализации, скорости в атакующих действиях. Но мы все равно контролировали ход поединка и уверенно забили гол. Это футбол, здесь нам нет времени унывать. Чемпионат возобновился, так что готовимся к следующему поединку. Мы настраивались на победу и были к ней близки, но не получилось. Значит, сделаем это в следующем матче.

    – Почему команда нередко пропускает в концовках?

    – Сложно ответить на этот вопрос. Я бы не говорил, что сегодня мы потеряли концентрацию – заброс соперника получился точным и неожиданным.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    03.03.2024 11:42
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    [email protected]
    1709455834
    да за...ло уже пропускать на последних минутах
    Ответить
    [email protected]
    1709455923
    что творится с командой?
    Ответить
    Cleaner
    1709468939
    Ты тренер, научи команду хотя бы не терять концентрацию!
    Ответить
    моэм
    1709471570
    Здесь ясно как день , что Конифей перестал ловить мышей , уже не выручает ....Федотов тоже так думает , и просто поддерживает своего вратаря , вылив ведро словесной воды ....Старый конь конечно борозды не портит , но уже мелко пашет ....нужен новый вратарь , но Акинфеев ещё может пару лет поиграть в запасе
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    Таврида
    1709495355
    Федотов прокомментировал упущенную победу ЦСКА над «Оренбургом» - Про@бы мутятся, зарплата крутится, все ОКау. Будем готовиться к следующему матчу.
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