Газзаев отметил тревожную тенденцию в игре ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о матче красно-синих в 19-м туре РПЛ с «Оренбургом» (1:1).
«ЦСКА, к сожалению, не в первый раз в этом сезоне пропускает на последних секундах. Тенденция, что и говорить, тревожная. Если взять матч с «Оренбургом», то, считаю, к компенсированному времени армейцы могли подходить и с более комфортным преимуществом. Сложно понять, как Заболотный не попал в створ из выгоднейшей ситуации. Кроме того, со стороны мне показалось, что в этой встрече Обляков играл не на своей оптимальной позиции. Отсюда и не слишком высокий КПД полузащитника.
Что касается пропущенного мяча, то тут стоит говорить о тактической ошибке. Армейцы должны были понимать, что гости применят элементарный навал. Зачем же надо было так вжиматься в штрафную? Слишком низко сели... Позволили принять мяч, отдать передачу головой, а потом игрок «Оренбурга», как говорится, попал так попал», – сказал Газзаев.
- Счет в этом матче у ЦСКА открыл на 81-й минуте Тамерлан Мусаев. На 90+4-й его сравнял Матиас Перес.
- ЦСКА занимает седьмое место в РПЛ с 29 очками после 19 туров. «Оренбург» идет 14-м с 16 очками.