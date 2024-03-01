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    • Реакция Мостового на четырехлетнюю дисквалификацию Погба за допинг

    Реакция Мостового на четырехлетнюю дисквалификацию Погба за допинг

    Александр Мостовой высказался об отстранении Поля Погба от футбола на четыре года.

    • У француза обнаружили слишком высокий уровень тестостерона после матча с «Удинезе» (3:0) в августе.
    • Повторное тестирование подтвердило наличие допинга в организме футболиста.
    • «Ювентус» собирается расторгнуть контракт с Погба.

    «В этой ситуации я на стороне Погба. Он не принимал намеренно что-то, чтобы иметь преимущество. Он форсировал своe восстановление от травмы.

    Плюс в этих законах о медицинских препаратах каждые два года всe меняется. Не думаю, что он стал бы принимать то, что давно изучено. К тому же это не индивидуальный вид спорта.

    Не скажу, что обидно за Погба. У него сложилась замечательная карьера: он многое выиграл, везде поиграл. Наверняка будет какая-то апелляция и через года полтора вернeтся.

    20 лет назад нам кололи лекарства, а через 10 лет они стали запрещeнными. Я представляю, если бы сейчас у меня взяли анализы, когда я перед ЧМ-2002 порвал мышцу.

    Меня там обкалывали куда только можно. Если бы сейчас это проверили, я бы прямо из Японии в тюрьму поехал (смеeтся)», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.03.2024 00:19
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    Комментарии (9)
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    Алексей З
    1709242139
    Всё таки Мост не очень умный человек. Допинг - это преступление, ну как можно это оправдывать ?
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    fakeid
    1709244003
    пусть пройдёт полиграф за 5 тыщ рублей. если ненамеренно принимал - оправдать.
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    bashnat013
    1709266017
    По-моему уколы до сих пор действуют у Мостового зачем ему столько в голову кололи
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    Plyash
    1709273914
    Редкий случай,когда Мостовой прав,сам это проходил.Профессиональный спортсмен не будет принимать допинг,спорт его кормит.А вот ошибиться может,ведь они тоже простывают,у них зубы болят и т.п.Вот тебе и анальгин от боли,и найз,поди разбери.Докопаться до любого можно. Я спортом занимался профессионально с 1965г по 1971г,пока не закончил школу.Нас тоже тренеры кормили какими-то витаминами,спортивными кашами,вполне официально,в буфете ДСШ,особенно перед соревнованиями.Энергии точно прибавлялось.Больше сказать ничего не могу,школу закончил, дальше институт и работа.Наркушей не стал.
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