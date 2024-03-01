Реакция Мостового на четырехлетнюю дисквалификацию Погба за допинг

Александр Мостовой высказался об отстранении Поля Погба от футбола на четыре года.

У француза обнаружили слишком высокий уровень тестостерона после матча с «Удинезе» (3:0) в августе.

Повторное тестирование подтвердило наличие допинга в организме футболиста.

«Ювентус» собирается расторгнуть контракт с Погба.

«В этой ситуации я на стороне Погба. Он не принимал намеренно что-то, чтобы иметь преимущество. Он форсировал своe восстановление от травмы.

Плюс в этих законах о медицинских препаратах каждые два года всe меняется. Не думаю, что он стал бы принимать то, что давно изучено. К тому же это не индивидуальный вид спорта.

Не скажу, что обидно за Погба. У него сложилась замечательная карьера: он многое выиграл, везде поиграл. Наверняка будет какая-то апелляция и через года полтора вернeтся.

20 лет назад нам кололи лекарства, а через 10 лет они стали запрещeнными. Я представляю, если бы сейчас у меня взяли анализы, когда я перед ЧМ-2002 порвал мышцу.

Меня там обкалывали куда только можно. Если бы сейчас это проверили, я бы прямо из Японии в тюрьму поехал (смеeтся)», – сказал Мостовой.