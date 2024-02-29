Футболист «Зенита» сделал операцию по пересадке волос

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра подтвердил, что сделал пересадку волос этой зимой.
- Колумбиец в клубе с 2022 года.
- Его статистика: 56 матчей, 21 гол, 11 ассистов.
- В начале февраля Кассьерра продлил контракт с «Зенитом» до 30 июня 2027-го.
– Как решился на пересадку волос?
– Пару лет назад у меня появились залысины, но сразу на операцию не решился. Спокойно обдумывал, узнавал детали: где лучше ее сделать, сколько стоит, как правильно восстанавливаться. Много говорил с родными и близкими – все поддержали.
– Нервничал перед операцией?
– Нет, потому что к операции подходил постепенно и осознанно. Главной проблемой были сроки: из-за короткого межсезонья летом операцию делать нельзя.
Хотел сделать пересадку в Амстердаме, но в клинике, которая мне понравилась, не было свободных дат сразу после окончания первой части РПЛ.
В клинике предлагали сделать операцию 20 декабря – так потерял бы неделю, важную для восстановления перед началом сборов. К счастью, у этой клиники оказалось представительство в Стамбуле – там 12 декабря оказалось свободно.
– Футбольная раздевалка – место жестких шуток. Как отреагировали на операцию игроки «Зенита»?
– Да, были шутки, но ничего такого, что бы запомнилось. Скорее было удивление: ребята привыкли видеть меня с достаточным количеством волос, поэтому не подозревали, что у меня есть какие-то проблемы.
Кто-то и после операции не понял, зачем я пересадил волосы. Но это не так важно. Главное – мои ощущения, а я чувствовал, что мне будет комфортнее с пересадкой.
– Нет ограничений в тренировках и играх?
– Уже нет, все-таки сборы начались через месяц после операции. Можно играть головой – никаких проблем.
Единственная деталь – нужно быть аккуратным с солнцем, поэтому во время утренних тренировок надевал специальную шапку.
– Через сколько ждать результатов?
– Пока у меня выпали пересаженные волосы, это нормальная история спустя несколько недель после операции. Надеюсь, где-то к маю будут видны первые результаты, а полные – к декабрю.