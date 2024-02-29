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Футболист «Зенита» сделал операцию по пересадке волос

29 февраля 2024, 13:50
20

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра подтвердил, что сделал пересадку волос этой зимой.

  • Колумбиец в клубе с 2022 года.
  • Его статистика: 56 матчей, 21 гол, 11 ассистов.
  • В начале февраля Кассьерра продлил контракт с «Зенитом» до 30 июня 2027-го.

– Как решился на пересадку волос?

– Пару лет назад у меня появились залысины, но сразу на операцию не решился. Спокойно обдумывал, узнавал детали: где лучше ее сделать, сколько стоит, как правильно восстанавливаться. Много говорил с родными и близкими – все поддержали.

– Нервничал перед операцией?

– Нет, потому что к операции подходил постепенно и осознанно. Главной проблемой были сроки: из-за короткого межсезонья летом операцию делать нельзя.

Хотел сделать пересадку в Амстердаме, но в клинике, которая мне понравилась, не было свободных дат сразу после окончания первой части РПЛ.

В клинике предлагали сделать операцию 20 декабря – так потерял бы неделю, важную для восстановления перед началом сборов. К счастью, у этой клиники оказалось представительство в Стамбуле – там 12 декабря оказалось свободно.

– Футбольная раздевалка – место жестких шуток. Как отреагировали на операцию игроки «Зенита»?

– Да, были шутки, но ничего такого, что бы запомнилось. Скорее было удивление: ребята привыкли видеть меня с достаточным количеством волос, поэтому не подозревали, что у меня есть какие-то проблемы.

Кто-то и после операции не понял, зачем я пересадил волосы. Но это не так важно. Главное – мои ощущения, а я чувствовал, что мне будет комфортнее с пересадкой.

– Нет ограничений в тренировках и играх?

– Уже нет, все-таки сборы начались через месяц после операции. Можно играть головой – никаких проблем.

Единственная деталь – нужно быть аккуратным с солнцем, поэтому во время утренних тренировок надевал специальную шапку.

– Через сколько ждать результатов?

– Пока у меня выпали пересаженные волосы, это нормальная история спустя несколько недель после операции. Надеюсь, где-то к маю будут видны первые результаты, а полные – к декабрю.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Кассьерра Матео
Комментарии (20)
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...уефан
1709205200
...вот в этом, весь Зенит!)... Одни передасты)...
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Азбука
1709206072
Ну если теперь мяч не будет от головы в ворота соперников попадать, то придётся причёску подбрить))
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NewLife
1709206331
Пересадка волос - это обувалово для немытых лохов))
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MANCHESTER_RED_MAN
1709206668
У меня вот тоже в 29 лет седые волосы, как убрать?
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Krics
1709210644
Голубая луна,ихмо.
Ответить
шахта Заполярная
1709211365
Скоро кудрявым будешь, местами.
Ответить
Дубина
1709217040
Еще один голубок в помойке стал! Фу противно за геев.
Ответить
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