Романцев оценил ситуацию Джикии в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил потерю Георгием Джикией места в основе клуба.

«Это внутреннее дело тренера, игрока и руководства клуба. Скажу лишь, что права и обязанности футболиста прописаны в контракте от а до я. И если не выполняются клубом, то игрок может обратиться в палату по разрешению споров. Или в суд. С другой стороны, если какие-то обязательства нарушил он сам, то руководство вправе принимать соответствующие решения.

Мне не очень понятно, к чему здесь публичные выступления агента. Если это попытка привлечь всенародное внимание к клиенту с целью надавить на руководство «Спартака», то никак не могу назвать такой шаг разумным. Это называется – выносить сор из избы, что только на руку недругам «Спартака». От себя скажу, что общение с Джикией убедило меня в том, что он очень порядочный, преданный делу и команде человек. И в данной ситуации это главное. Успехов тебе, Георгий!» – сказал Романцев.