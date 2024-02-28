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Романцев оценил ситуацию Джикии в «Спартаке»

28 февраля 2024, 23:11
4

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил потерю Георгием Джикией места в основе клуба.

«Это внутреннее дело тренера, игрока и руководства клуба. Скажу лишь, что права и обязанности футболиста прописаны в контракте от а до я. И если не выполняются клубом, то игрок может обратиться в палату по разрешению споров. Или в суд. С другой стороны, если какие-то обязательства нарушил он сам, то руководство вправе принимать соответствующие решения.

Мне не очень понятно, к чему здесь публичные выступления агента. Если это попытка привлечь всенародное внимание к клиенту с целью надавить на руководство «Спартака», то никак не могу назвать такой шаг разумным. Это называется – выносить сор из избы, что только на руку недругам «Спартака». От себя скажу, что общение с Джикией убедило меня в том, что он очень порядочный, преданный делу и команде человек. И в данной ситуации это главное. Успехов тебе, Георгий!» – сказал Романцев.

  • В этом сезоне 30-летний Джикия поучаствовал всего в 9 матчах за «Спартак».
  • Его контракт с клубом истекает 30 июня.
  • Агент футболиста сказал, что Георгий не продлит соглашение, если Абаскаль останется в клубе.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Романцев Олег
Комментарии (4)
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NewLife
1709154810
Спасибо ОИРу за объективное и взвешенное мнение.
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zigbert
1709206732
Разумные слова Романцева. Агенту не стоило бежать впереди паровоза.
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Федя-легенда
1709280729
Олег Иванович ты лучше посмотри состав Спартака и скажи чемпионами могут стать?
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